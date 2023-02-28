Şubat enflasyon rakamı
Şubat ayının sonlarının gelmesiyle gözler, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanması beklenen enflasyon rakamlarına çevrildi. 3 Şubat'ta açıklanan ocak ayı enflasyon rakamlarında enflasyonun ocak ayında yıllık %57,68, aylık %6,65 arttığı duyurulmuştu. Peki Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Şubat 2023 enflasyon beklentisi yüzde kaç?
2023 ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
Enflasyon beklentisi ile ilgili rakamlar ortaya çıktı. Bazı ekonomistler, Şubat 2023 için Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) aylık tahmini yüzde 3,48 artış yönünde olacağını öngörüyor.
YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ
Merkez Bankası'nın anketine göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 32,46 iken, bu anket döneminde yüzde 35,76 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,44 iken, bu anket döneminde yüzde 30,75 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,18 ve yüzde 18,11 olarak gerçekleşmiştir.
ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023 Şubat ayı enflasyon rakamları henüz açıklanmadı. Şubat ayı verilerinin, 3 Mart Cuma günü saat 10.00'da TÜİK tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla duyurulması bekleniyor. Detaylar geldiğinde sayfamızda yer alacak.