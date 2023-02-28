Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yılın her ayı düzenli olarak açıklanan enflasyon rakamları piyasadaki fiyat değişimlerini ifade ediyor. Şubat ayı enflasyon oranı için gözler TÜİK'in yapacağı açıklamaya çevrildi. TÜİK Şubat enflasyon oranı 2023 birçok ekonomik kriter göz önünde bulundurularak hesaplanıyor. Enflasyon oranlarının TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte işyerleri için kira artış oranları belli olacak. Peki, Şubat ayı kira artış oranı belli oldu mu?