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Şubat ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Şubat ayı enflasyon beklentisi 2023 için bazı anketler paylaşıldı. Her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından düzenli olarak açıklanan enflasyon rakamları piyasadaki fiyat değişimlerini ifade ediyor. Şubat ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK'in yapacağı açıklamaya çevrildi. Kira artış oranı, memur ve emekli zammı, ve asgari ücret zam oranı gibi birçok kalemde etkili olan enflasyon rakamları son aylarda düşüş eğilimi göstermeye başladı. Şubat ayı enflasyon rakamı ne zaman açıklanacak?

15:42 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Şubat enflasyon rakamı

Şubat enflasyon rakamı

Şubat ayının sonlarının gelmesiyle gözler, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanması beklenen enflasyon rakamlarına çevrildi. 3 Şubat'ta açıklanan ocak ayı enflasyon rakamlarında enflasyonun ocak ayında yıllık %57,68, aylık %6,65 arttığı duyurulmuştu. Peki Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Şubat 2023 enflasyon beklentisi yüzde kaç?

2023 ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Enflasyon beklentisi ile ilgili rakamlar ortaya çıktı. Bazı ekonomistler, Şubat 2023 için Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) aylık tahmini yüzde 3,48 artış yönünde olacağını öngörüyor.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ

Merkez Bankası'nın anketine göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 32,46 iken, bu anket döneminde yüzde 35,76 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,44 iken, bu anket döneminde yüzde 30,75 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,18 ve yüzde 18,11 olarak gerçekleşmiştir.

ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 Şubat ayı enflasyon rakamları henüz açıklanmadı. Şubat ayı verilerinin, 3 Mart Cuma günü saat 10.00'da TÜİK tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla duyurulması bekleniyor. Detaylar geldiğinde sayfamızda yer alacak.



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#enflasyon rakamı
2 saat önce
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Şubat ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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