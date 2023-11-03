"Süper Kupa finali ne zaman, tarihi değişti mi? Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa nerede oynanacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa karşılaşmasının tarihinde bir değişikliğe gittiğini duyurdu.