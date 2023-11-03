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"Süper Kupa finali ne zaman, tarihi değişti mi? Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa nerede oynanacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa karşılaşmasının tarihinde bir değişikliğe gittiğini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa karşılaşmasının tarihinde bir değişikliğe gittiğini duyurdu.
TFF'den yapılan resmi açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Daha önce TFF, Süper Kupa'nın tarihinin 30 Aralık olarak belirlendiğini duyurmuştu. Bu tarih değişikliği, futbolseverler arasında heyecanı artırırken, Süper Kupa'nın beklenen karşılaşmasının tarihi olarak kaydedilecektir.