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Süper Kupa finali ne zaman, tarihi değişti mi? Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa nerede oynanacak?

"Süper Kupa finali ne zaman, tarihi değişti mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TFF tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Süper Kupa final tarihi değişti. Futbolseverler final heyecanın hangi tarihte yaşanacağını merak ediyor. İşte merak edilen detaylar...

19:33 - 3/11/2023 vendredi
Yeni Şafak
Foto:Arşiv

Foto:Arşiv

"Süper Kupa finali ne zaman, tarihi değişti mi? Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa nerede oynanacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa karşılaşmasının tarihinde bir değişikliğe gittiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa karşılaşmasının tarihinde bir değişikliğe gittiğini duyurdu.

TFF'den yapılan resmi açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır. Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacaktır."

Daha önce TFF, Süper Kupa'nın tarihinin 30 Aralık olarak belirlendiğini duyurmuştu. Bu tarih değişikliği, futbolseverler arasında heyecanı artırırken, Süper Kupa'nın beklenen karşılaşmasının tarihi olarak kaydedilecektir.



#Süper Kupa
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#TFF
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Süper Kupa finali ne zaman, tarihi değişti mi? Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa nerede oynanacak?