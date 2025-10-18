TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ SON AÇIKLAMALAR: Çiftçi destek ödemesi yattı mı, ayın kaçında verilecek?

Tarımsal destek ödemeleri için çiftçilerin beklediği açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ekim 2025 dönemi çiftçi destek ödemelerinin detaylarını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, büyükbaş hayvan hastalıkları tazminatı, bireysel sulama hibesi, kırsal kalkınma yatırımları, sertifikalı tohum üretimi, hayvan gen kaynakları ve sertifikalı fidan kullanımı kalemlerinde toplam 471 milyon liranın üzerinde destek ödemesi yapılacak. Peki, tarımsal destek ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak ve e-Devlet üzerinden sorgulama nasıl yapılacak?
Çiftçilerin merakla beklediği destek ödemelerine ilişkin Ekim 2025 takvimi netleşti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilerin finansal yükünü hafifletecek yeni ödeme paketini açıkladı. Toplamda 471 milyon liralık destek, büyükbaş hayvan hastalıkları tazminatı, bireysel sulama hibesi, kırsal kalkınma projeleri ve sertifikalı tohum desteği gibi başlıklarda çiftçilerin hesaplarına aktarılacak. Peki, çiftçi destek ödemesi ne zaman yatacak, ödemeler başladı mı?
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?
Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
Üreticinin emeğine sahip çıktıklarını, alın terini berekete dönüştüren desteklerinin sürdüğünü vurgulayan Yumaklı, "471 milyon 569 bin lira tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor." ifadesini kullandı.
Paylaşımda yer alan bilgiye göre, büyükbaş hayvan hastalıkları tazminatına 215 milyon 230 bin lira, bireysel sulama hibeye 171 milyon 965 bin 402 lira, kırsal kalkınma yatırımlarına 74 milyon 368 bin 490 lira, sertifikalı tohum üretime 5 milyon 683 bin 219 lira, hayvan gen kaynaklarına 3 milyon 212 bin 625 lira, sertifikalı fidan kullanıma 1 milyon 109 bin 264 lira destekleme ödemesi yapılacak.
ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.
Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.