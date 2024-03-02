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Tekirdağ'da sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor! Sis devam edecek mi? 2 Mart 2024 Tekirdağ hava durumu raporu

Tekirdağ'da etkili olan sis, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Kentte 5 gündür etkili olan sis, deniz ulaşımını etkiliyor. Bugün Tekirdağ'da hava nasıl olacak? Tekirdağ'da sis decam edecek mi? İşte 2 Mart 2024 Cumartesi Tekirdağ hava durumu...

10:28 - 2/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Tekirdağ
Tekirdağ

Tekirdağ'da bugün sis etkili oluyor. Sis nedeniyle rotalarına devam edemeyen yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.

Balıkçılar sis nedeniyle 5 gündür kapalı

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine sis nedeniyle balıkçıların 5 gündür açılamadığını söyledi.

Sisin görüş mesafesini azaltmasını nedeniyle balıkçıların limanda beklediğini ifade eden Pehlivanoğlu, "Sis tamamen etkisini kaybedene kadar balıkçı arkadaşlarımız limanda bekleyecek. Balıkçılar bu sırada ağlarının tamirini yaparak zaman geçirecek. Sis birkaç güne etkisini kaybedecek. Havanın normale dönmesinin ardından balıkçılar avlanmaya devam edecek." dedi.

Bugün Tekirdağ'da hava nasıl olacak? 2 Mart 2024 Tekirdağ hava durumu

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte, sisin yarına kadar etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji haftalık hava durumu (1-7 Mart 2024?




#Deniz
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#Tekirdağ
#tekirdağ hava durumu
#meteoroloji
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