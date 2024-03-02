Meteoroloji tarafından yapılan son hava durumu raporları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı ve kuzey kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık; İzmir, Muğla, Aydın ve Balıkesir'in kıyı ilçelerinin akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? 2-3 Mart Cumartesi ve Pazar günü hava durumu raporu..