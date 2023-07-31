20 gezegeni yutacak büyüklükte: Türk öğretmen kaydetti daha önce böylesi hiç görülmedi

Dünyayı da vurması beklenen hatta erken zirve yapmasını bekleyen bazı bilim insanlarının 6 ay ile 1 yıl arasında süre verdikleri güneş patlamalarının ilki geçtiğimiz gün yaşandı. 20 dünya büyüklüğündeki patlama dünyadan da görüldü. Bu patlamanın radyo iletişiminde neden olduğu kesintiler yaklaşık 30 dakika sürdü. Ancak uzmanlar yine de "ucuz atlattığımız" görüşünde. Zira patlamanın ardından güneşten uzaklaşan ateşli döngü dünya büyüklüğünde 20 gezegeni yutabilecek kadar genişti. Ancak bu gerçekleşmedi. Çünkü ateş çemberinin dünyanın ters istikamete doğru yol aldığı gözlemlendi. Temmuz ayındaki diğer bir kaç önemli patlama gibi bu patlamanın da dünyaya ulaşmayacağı bildirildi.

X sınıfı olarak nitelendirilen patlama en şiddetli güneş patlamalarının olduğu kategoride yer alıyor.