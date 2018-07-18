Teknoloji ABden Googlea rekor ceza
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AB'den Google'a rekor ceza

AB, Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Google'a 4,34 milyar euro para cezası verdi. Google cezaya itiraz edeceğini açıkladı.

Haber Merkezi Diğer AA
AB, Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Google'a 4,3 milyar avro para cezası verdi.
AB, Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Google'a 4,3 milyar avro para cezası verdi.

Avrupa Birliği, teknoloji şirketi Google’a rekabet kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla açtığı davada karar verildi.

AB’nin Google’a 4.34 milyar euro (5 milyar dolar) ceza kesti. Google'ın söz konusu eylemleri 2011 yılından beri devam ettirdiği belirtildi.

Google itiraz edecek

Google karar sonrası yaptığı ilk açılamada cezaya itiraz edeceklerini söyledi. Şirket kullanıcılar için daha fazla seçenek oluşturduklarını ifade etti.

Ek ceza gelebilir

AB Rekabet Komisyonu, Google'a Android'i kullanarak kendi ürünlerini öne çıkarmayı bırakmasını söyledi. Komisyon 90 gün içerisinde Google'ın bu işlemlere son vermemesi halinde yeni cezalar geleceğini söyledi.

90 günün ardından Google, AB'nin düzenlemelerine uymazsa çatı şirket olan Alphabet'in günlük gelirinin yüzde beşine kadar ceza ödeyeyebilir.

Android'e karşı bir soruşturma başlatıldı

Avrupa Birliği iki yıl önce tüketicilerin çevrimiçi haklarını savunan bir şirketler koalisyonu olan FairSearch’ün şikayeti üzerine Android’e karşı bir soruşturma başlatmıştı.

Fairsearch başta Kayak, eXpedia, TripAdvisor gibi seyahat arama motorları tarafından kurulmuş, sonrasında Microsoft da koalisyona katılmıştı.

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