Astronot Andreas Mogensen çekti: Kaymakam çağrı yaptı

Andreas Mogensen'ın çektiği görüntü.
Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Nemrut Krater Gölü, Avrupa Uzay Ajansı (ESA), astronotunun da ilgisini çekti. Astronot Andreas Mogensen tarafından, uzaydan Bitlis'teki Nemrut Krateri'nin ve Van Gölü'nün aynı karede yer aldığı fotoğraflandı.
Kaymakam çağrı yaptı
Kaymakam çağrı yaptı
Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"NASA astronotlarından Andreas Mogensen'ın uzaydan çekmiş olduğu muhteşem Nemrut ve Tatvan fotoğrafı. Mükemmeliyet ödüllü Nemrut Krater Gölü ve Tatvan’ın aynı karede yer aldığı fotoğraf doğal güzelliği ile kendine bir kez daha hayran bıraktı."
ifadelerini kullandı.
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15 dakika önce