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Teknoloji

Astronot Andreas Mogensen çekti: Kaymakam çağrı yaptı

Astronot Andreas Mogensen, uzaydan Bitlis'teki Nemrut Krateri'nin ve Van Gölü'nün aynı karede yer aldığı fotoğraf karesi çekti. Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Mükemmeliyet ödüllü Nemrut Krater Gölü ve Tatvan’ın aynı karede yer aldığı fotoğraf doğal güzelliği ile kendine bir kez daha hayran bıraktı." dedi.

15:22 - 29/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 15:23 - 29/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Andreas Mogensen'ın çektiği görüntü.

Andreas Mogensen'ın çektiği görüntü.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Nemrut Krater Gölü, Avrupa Uzay Ajansı (ESA), astronotunun da ilgisini çekti. Astronot Andreas Mogensen tarafından, uzaydan Bitlis'teki Nemrut Krateri'nin ve Van Gölü'nün aynı karede yer aldığı fotoğraflandı.

Kaymakam çağrı yaptı

Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"NASA astronotlarından Andreas Mogensen'ın uzaydan çekmiş olduğu muhteşem Nemrut ve Tatvan fotoğrafı. Mükemmeliyet ödüllü Nemrut Krater Gölü ve Tatvan’ın aynı karede yer aldığı fotoğraf doğal güzelliği ile kendine bir kez daha hayran bıraktı."
ifadelerini kullandı.
#NASA
#Andreas Mogensen
#Nemrut Krateri
#Van Gölü
15 dakika önce
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