Astronot Andreas Mogensen çekti: Kaymakam çağrı yaptı

"NASA astronotlarından Andreas Mogensen'ın uzaydan çekmiş olduğu muhteşem Nemrut ve Tatvan fotoğrafı. Mükemmeliyet ödüllü Nemrut Krater Gölü ve Tatvan’ın aynı karede yer aldığı fotoğraf doğal güzelliği ile kendine bir kez daha hayran bıraktı."