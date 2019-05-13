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Teknoloji ASUStan yeni dizüstü bilgisayar ZenBook Flip 13
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ÜRÜN HABERLERİ

ASUS’tan yeni dizüstü bilgisayar: ZenBook Flip 13

ASUS, gerektiğinde tablet olarak da kullanılabilen yeni dizüstü bilgisayarı ZenBook Flip 13’ü görücüye çıkardı. 360 derece katlanabilen menteşelere sahip olan cihaz yüksek performans ve tasarımı bir arada sunuyor.

Haber Merkezi DHA
Asus ZenBook Flip 13
Asus ZenBook Flip 13

ASUS, yeni bilgisayarı ZenBook Flip 13’ü tanıttı. ASUS yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, cihazın tasarımındaki en önemli özelliğin cihazın 360 derece katlanabilen menteşelere sahip olduğu belirtilirken, bu tasarım sayesinde bilgisayarın gerekli koşullarda katlanabilir olduğu ve otomatik olarak tablet moduna geçebildiği bilgisi aktarıldı. Açıklamada, kutudan çıkan kalem desteği ile dokunmatik ekranın daha kullanışlı olmasına da gayret gösterdiklerine dikkat çekildi.
Ses performansını artırıyor
Serinin tasarımı ile altta oluşan hava boşluğunun soğutmayı destekleyerek ses performansına katkı sağladığının belirtildiği açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
“Diğer yeni Zenbook modellerinde yer alan ve normal kullanımda yazma rahatlığı için 135 derecelik bir açıyla klavyeyi kaldırarak bilgisayarı kullanıcılar için daha rahat bir yazma pozisyonuna getiren ergolift tasarımın da kullanıcılar tarafından oldukça ilgi çekici bulundu.”
Yüzde 10 daha küçük
ZenBook Flip 13 cihazının çerçevesiz tasarımını da kullanıcıların beğenisine sunulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, çerçevelerin önemli oranda küçülmesi ve inceltilmesi ile markanın, ekran gövde oranında yüzde 90 gibi yüksek rakamlara ulaştığı bilgisi yer aldı.
ASUS yetkilileri, bu sayede standart bir 12” bilgisayar kasa boyutunda 13” bir ekrana sahip olunabileceğini de aktardı. Açıklamada, tasarım sayesinde cihazın önceki standart modellere göre yüzde 10 daha küçük bir hale geldiği ve dünyanın en kompakt katlanabilir bilgisayarının Zenbook Flip 13 olduğunu belirtti.
Hızlı depolama çözümleri
Açıklamanın devamında ürünlerin dayanıklılık kalitesine de titizlik gösterildiği belirtildi. Yetkililer, menteşe mekanizmasının 20 bin çevrimli açma / kapama testine tabi tutulduğunu ve benzeri testler sonucunda dayanıklılık için ultra zorlu MIL-STD-810G standardını sağladıklarının altını çizdi.
Farklı senaryolarda kullanılabilen cihazın donanım tarafında kullanıcıya bir çok alternatif sunduğunu aktaran ASUS yetkilileri, içerisinde 8. Nesil Intel Core işlemci ile gelen cihazın bu anlamda bugünkü teknolojinin kullanıcılara sunduğu en iyi işlemcilerden birini barındığını belirtti.
Bunun yanında Pcle SSD’ler ile depolama tarafında da kullanıcıya en hızlı depolama çözümü sunmak istediklerini söyleyen marka yetkilileri, son nesil işlemci ve hızlı SSD depolama imkanı ile son kullanıcının günlük işleri yanı sıra yoğun tempoda onlara eşlik edebilecek bir bilgisayar ürettiklerinin altını çizdi

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