Aziz Sancar'dan Selçuk Bayraktar yorumu: O çocuğu sevdim

Aziz Sancar'dan TEKNOFEST'te gençlere mesaj: Gelecek Nobel'ler buradan çıkabilir

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar, TEKNOFEST'e Türkiye'de ve Türk dünyasında bilimi ve teknolojiyi teşvik etmek için geldiğini ve gördüğü manzaranın kendisini gururlandırdığını belirterek, 'Memleket sevgisini unutmayın. Memleket sevgisi olmadan bir şey yapılmaz.' ifadelerini kullandı.



Gençlere tavsiyelerde de bulunan Sancar, 'Çok çalışın. İşler iyi gitmediğinde inatçı olun. Fatih Sultan Mehmet'in dediği gibi 'Ya ben onu alırım ya o beni alır' o düşünceyle iş yapın. Gelecek Nobel'ler buradan çıkabilir. Tekrar söylüyorum, Nobel için araştırma ve teknoloji yapmayın. İnsanlığa ve ülkemize yararlı bir şeyler yapmak için çalışın. Bilim yapın, teknoloji yapın.' dedi.