Teknoloji Aziz Sancardan Selçuk Bayraktar yorumu O çocuğu sevdim
BİLİM

Aziz Sancar'dan Selçuk Bayraktar yorumu: O çocuğu sevdim

TEKNOFEST'in özel konuğu olan Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar, BAYKAR Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı övdü. Sancar, "Sağdan, soldan ve ortadan övülen, Türkiye'nin ortak gururu olarak tanıtılan, benim tanıdığım ilk insan. O bakımdan ben o çocuğu sevdim. Vatansever olduğunu herkes söylüyor" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Aziz Sancardan Selçuk Bayraktar yorumu: O çocuğu sevdim
Selçuk Bayraktar, Teknofest’i ziyaret eden Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar’ın elini öptü.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu yıl Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'ı özel konuk olarak ağırladı.

Teknofest’e bilim ve teknolojiyi teşvik etmek için geldiğini ve gördüğü manzaranın kendisini gururlandırdığını belirten Sancar, BAYKAR Savunma Teknoloji Lideri ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ı övdü.

"TÜRKİYE'NİN ORTAK GURURU"

Sözcü gazetesinden Sultan Uçar'a konuşan Sancar, Selçuk Bayraktar için şu ifadeleri kullandı:

  • Sağdan, soldan ve ortadan övülen, Türkiye'nin ortak gururu olarak tanıtılan, benim tanıdığım ilk insan. O bakımdan ben o çocuğu sevdim. Vatansever olduğunu herkes söylüyor. Azerbaycan Savaşı'nda çok önemli bir rolü ve savaşın kazanılmasında çok önemli katkıları olduğunu da söylüyorlar. Azerbaycan'la biz iki devlet bir milletiz.

Selçuk Bayraktar, Teknofest’i ziyaret eden Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar’ın elini öpmüştü.

Aziz Sancar'dan TEKNOFEST'te gençlere mesaj: Gelecek Nobel'ler buradan çıkabilir
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Aziz Sancar'dan TEKNOFEST'te gençlere mesaj: Gelecek Nobel'ler buradan çıkabilir
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar, TEKNOFEST'e Türkiye'de ve Türk dünyasında bilimi ve teknolojiyi teşvik etmek için geldiğini ve gördüğü manzaranın kendisini gururlandırdığını belirterek, 'Memleket sevgisini unutmayın. Memleket sevgisi olmadan bir şey yapılmaz.' ifadelerini kullandı.

Gençlere tavsiyelerde de bulunan Sancar, 'Çok çalışın. İşler iyi gitmediğinde inatçı olun. Fatih Sultan Mehmet'in dediği gibi 'Ya ben onu alırım ya o beni alır' o düşünceyle iş yapın. Gelecek Nobel'ler buradan çıkabilir. Tekrar söylüyorum, Nobel için araştırma ve teknoloji yapmayın. İnsanlığa ve ülkemize yararlı bir şeyler yapmak için çalışın. Bilim yapın, teknoloji yapın.' dedi.
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