Aziz Sancar'dan Selçuk Bayraktar yorumu: O çocuğu sevdim

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu yıl Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'ı özel konuk olarak ağırladı.
Teknofest’e bilim ve teknolojiyi teşvik etmek için geldiğini ve gördüğü manzaranın kendisini gururlandırdığını belirten Sancar, BAYKAR Savunma Teknoloji Lideri ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ı övdü.
"TÜRKİYE'NİN ORTAK GURURU"
Sözcü gazetesinden Sultan Uçar'a konuşan Sancar, Selçuk Bayraktar için şu ifadeleri kullandı:
- Sağdan, soldan ve ortadan övülen, Türkiye'nin ortak gururu olarak tanıtılan, benim tanıdığım ilk insan. O bakımdan ben o çocuğu sevdim. Vatansever olduğunu herkes söylüyor. Azerbaycan Savaşı'nda çok önemli bir rolü ve savaşın kazanılmasında çok önemli katkıları olduğunu da söylüyorlar. Azerbaycan'la biz iki devlet bir milletiz.
Selçuk Bayraktar, Teknofest’i ziyaret eden Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar’ın elini öpmüştü.