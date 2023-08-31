Bakan Tekin'den TEKNOFEST'e ziyaret

TEKNOFEST'in mutlaka gelenek haline dönüşmesi gerektiğini söyleyen Tekin, "Şunu artık kabul etmemiz lazım; dünya hızlı değişiyor. Eğitim teknolojileri ve eğitim ortamları da çok hızlı değişecek. Dünyada insanların en çok ihtiyaç duyduğu konulardan bir tanesi eğitim. Teknolojinin bu kadar hızlı geliştiği bu dönemde eğitimle ilgili gelişmelerin olmasını izlemek artık hayal değil. Çok önemli değişiklikler olacak. Belki, 'Asla olmaz, asla vazgeçemeyiz' dediğimiz bir sürü şeyden vazgeçeceğiz. Bu alanda da yenilikler, yeni adımları bekliyoruz. Çocuklarımıza çağı iyi okumalarını, ona göre kendilerini yetiştirmelerini öneriyorum. Bu tür ortamlar, bu tür imkanlar artık çok yaygınlaşmaya başladı. Çocuklarımız da kendilerini bu alanlarda yetiştirirlerse gelecekleri de kariyerleri de çok parlak ve başarılı olur" ifadelerini kullandı.