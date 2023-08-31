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Teknoloji

Bakan Tekin'den TEKNOFEST'e ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni (TEKNOFEST) ziyaret etti. Tekin, "Teknolojinin bu kadar hızlı geliştiği bir dönemde eğitimle ilgili gelişmelerin olmasını izlemek artık hayal değil. Çok önemli değişiklikler olacak. Bu alanda da yenilikler, yeni adımları bekliyoruz" dedi.

14:17 . 31/08/2023 Perşembe
DHA
Bakan Tekin'den TEKNOFEST'e ziyaret

Bakan Tekin'den TEKNOFEST'e ziyaret

Ankara'da Etimesgut Havaalanı'nda düzenlenen ve dün açılışı yapılan TEKNOFEST, bugün de teknoloji ve bilim meraklılarını ağırlamaya devam ediyor. Festivalin ikinci gününde etkinlik alanına gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlığı tarafından kurulan stantları gezerek, projeler hakkında bilgi aldı.

'Eğitim ortamları çok hızlı değişecek'

Bakan Tekin, burada olmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Gelirken ne göreceğimi hayal bile edemiyordum. Gördüklerim beni gerçekten duygulandırdı, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Cumhuriyetin 100'üncü yılını yaşadığımız şu günlerde; bütün Türk vatandaşlarını Cumhuriyetin geldiği noktayı görmek açısından buraya davet ediyorum. Öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle herkesle gurur duydum. Çok değişik ve farklı konulardan projeler var. Tarımda sulamadan İngilizce öğrenmeye, Türkçeyi yabancı dil olarak başka ülkenin vatandaşlarına öğretmeye kadar akla hayale gelmeyecek bir sürü proje var. Bakanlık olarak bizim üstümüze düşen vazifemiz; bu çocuklara, bu öğretmenlere daha iyi işler yapabilmeleri için imkan sunmak. Bakanlık olarak üstümüze düşeni yapacağız" diye konuştu.
TEKNOFEST'in mutlaka gelenek haline dönüşmesi gerektiğini söyleyen Tekin, "Şunu artık kabul etmemiz lazım; dünya hızlı değişiyor. Eğitim teknolojileri ve eğitim ortamları da çok hızlı değişecek. Dünyada insanların en çok ihtiyaç duyduğu konulardan bir tanesi eğitim. Teknolojinin bu kadar hızlı geliştiği bu dönemde eğitimle ilgili gelişmelerin olmasını izlemek artık hayal değil. Çok önemli değişiklikler olacak. Belki, 'Asla olmaz, asla vazgeçemeyiz' dediğimiz bir sürü şeyden vazgeçeceğiz. Bu alanda da yenilikler, yeni adımları bekliyoruz. Çocuklarımıza çağı iyi okumalarını, ona göre kendilerini yetiştirmelerini öneriyorum. Bu tür ortamlar, bu tür imkanlar artık çok yaygınlaşmaya başladı. Çocuklarımız da kendilerini bu alanlarda yetiştirirlerse gelecekleri de kariyerleri de çok parlak ve başarılı olur" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bugün etkinlikte, Bayraktar TB2, Solotürk ve Türk Yıldızlar'ı gösteri uçuşu yaptı.




#TEKNOFEST
#ANKRA
#BİLİM
#TEKNOLOJİ
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