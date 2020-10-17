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Başakşehir Youtube Akademi’de ikinci dönem başladı

Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Youtube Akademi’de ikinci dönem başladı. Medyanın deneyimli isimlerinden 8 hafta boyunca eğitim alacak 15 genç, youtuber olma yolunda ilk adımlarını attı.

Haber Merkezi İHA
Youtube Akademi başladı.
Youtube Akademi başladı.


Başakşehirli gençler youtuber oluyor. Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yeni Medya Akademisi bünyesinde eğitimlerin ardı arkası kesilmiyor. Teknoloji ve yaşam merkezi Başakşehir Living Lab ve İnovasyon Merkezi’nde ikinci dönem Youtube Akademisi başladı. “Başakşehir Youtuber’ını arıyor” sloganıyla açılan akademinin ikinci döneminde de 14-25 yaş arası 15 youtuber adayına eğitim verilecek.

8 hafta eğitim alacaklar

Sosyal medya alanında içerik üretiminden kamera kullanımına, kurgudan kanal yönetimine kadar geniş perspektifte derslerin verileceği eğitim programı 8 hafta sürecek. Başakşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sağlanan eğitimlerini başarıyla tamamlayan gençler, Youtube’a tam donanımlı bir şekilde giriş yapacak.

İHA
Deneyimli isimler ders verecek

Medyanın deneyimli isimleri gençlerle

  • Youtuber olma yolunda ilk adımını atan gençlere Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, YouTube Politikaları ve Kuralları eğitimi verecek. Gazeteci Erem Şentürk YouTube Kanal Açma ve Kanal Yönetimi, Senarist-Yönetmen Kaan Atilla Taşkın kamera derslerinde yer alacak.

Celal Can Vatandaş kurgu eğitimleri, Habertürk sunucusu Okan Ateş diksiyon dersleri, muhabir Niyazi Dölek ise yeni medya eğitimleriyle deneyimlerini gençlere aktaracak. Yeni Medya Akademisi’nde eğitim alacak gençlerin tamamı mülakat yoluyla seçildi. Başvuru formlarında YouTube alanındaki hedeflerini detaylı bir şekilde anlatan gençler bu eğitimleri almaya hak kazandı.

İHA
Öğrenciler mutlu

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“Bana çok şey katacak”

  • Youtube Akademi’yi dört gözle beklediğini söyleyen Münevver Yağmur, “YouTube Akademi’ye kendimi geliştireceğim için katıldım. Kişisel eğitime önem verdiğim için bu akademinin bana çok şey katacağına inanıyorum. Ersin Çelik hocamız ilk dersini verdi. YouTube topluluk kurallarını gördük. O kuralları ihlal etmememiz gerektiğini öğrendik. Umarım başarılı bir şekilde devam ederiz” dedi.

“Emek olmadan yemek olmaz”

Yeni medyada yer edinmek için Beyoğlu’ndan Başakşehir’e geldiğini belirten Onur Gündiyer de, “Aynı hayalleri kuran dört arkadaşız. Yeni medyada yer edinmek istediğimiz için YouTube Akademi’ye geldik. Kurgu, YouTube politikaları, içerik üretimi hakkında eğitimler alacağız. Bunun için burayı seçtik. Beyoğlu’ndan geliyoruz ve yolumuz çok uzun sürüyor. Ama emek olmadan yemek olmuyor. Bizler Başakşehir’i tercih ettik” ifadelerini kullandı.



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