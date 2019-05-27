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Teknoloji Bin lira harcayarak toprak analizi yapan robot geliştirdiler
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BİLİM

Bin lira harcayarak toprak analizi yapan robot geliştirdiler

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Fatih Doğan ve Azat Ardın toprak analizi yapan robot geliştirdiler. Fatih Doğan, robotu yaparken bin lira harcadıklarını ancak destek verilirse geliştirebileceklerini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Üniversite öğrencileri Fatih Doğan ve Azat Ardın'ın toprak analizi yapan robotu.
Üniversite öğrencileri Fatih Doğan ve Azat Ardın'ın toprak analizi yapan robotu.

Prof. Dr. Ahmet Alkan'ın danışmanlığında bir yıllık bir çalışma sonunda Fatih Doğan ve Azat Ardın tarafından tasarlanan ve verimliliği arttıran robot güneş enerjisiyle çalışıyor.

Tarımsal mekanizasyonda verimliliği arttıran robot' her türlü arazi şartlarında ilerleyebilmesi amacıyla tekerlek yerine palet ile icat edilirken robot, yine yazılımları öğrenciler tarafından yapılan android uygulaması sayesinde cep telefonu ile kontrol ediliyor.

TOPRAĞIN 3 ÖNEMLİ PARAMETRESİNİ ÖLÇÜYOR

KSÜ ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın TÜBİTAK'ın desteğiyle gerçekleşen 8'inci Ar-Ge Proje yarışmasında birinci olan ve 4 bin 500 lira ödüle layık görülen robot projesini, tarımda verimliliği arttırmak amacıyla yaptıklarını söyleyen Fatih Doğan, şu şekilde konuştu:

  • "Tarım alanları ve çiftçi sayımız azaldığına göre yapacağımız tek şey, yapılan tarımın verimliliğini artırılması. Bu verimliliğin artırılması için de en temel şey, toprağın belirli parametrelerinin sürekli takip edilmesi ve gereken müdahalelerin zamanında yapılmasıdır. Bu robotu bu amaçla geliştirdik. Toprağın 3 tane önemli parametresi olan sıcaklığını, PH'ını ve nemini ölçerek bunu android uygulama sayesinde telefonumuzda görüntüleyebiliyoruz. Çiftçi bu değerlere bakarak gerekli kişilerle konuşup toprağına gerekli müdahaleleri yapabiliyor"


DESTEK VERİLİRSE ÖNÜ AÇIK PROJE

Şu anda çiftçilerin bu analizleri yaptırabilmeleri için tarladan aldıkları toprak numunesini ziraat odalarına götürdüğünü, sırada beklediklerini ve sonuçları almak için ayrıca beklediklerini, bunun da büyük bir zaman kaybı olduğunu ifade eden Doğan, robotun bu analizi arazide anında yaptığını kaydetti. Robotu bin lira harcayarak yaptıklarını ifade eden Doğan, şöyle devam etti:

  • "Biz bunu prototip olarak ürettik ve yaklaşık 1 yıldır üzerinde çalışıyoruz. Destek verildiği takdirde daha çok parametre ölçümü, müdahalenin de artık robot tarafından yapılması, kullanıcıdan bağımsız olarak otomatik çalışma modları gibi özelliklerin eklenmesini düşünüyoruz. Destek verilip üzerinde çalışıldığı takdirde önü açık bir proje."
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