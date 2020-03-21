Bu dünyanın Sultan Süleyman’a dahi kalmadığını bilmeyen şirket: Calico

Google’ın, Alphabet üzerinden satın aldığı bir diğer kurum ise bio-teknoloji üzerine deneysel çalışmalar yapan Calico. Muhtemelen bu şirketin adını ilk defa duyuyorsunuz çünkü şirket çalışanları hiçbir zaman ne bir röportaj verdiler ne de kamuoyuna yaptıkları iş hakkında açıklamalarda bulundular.

Bizim de ulaştığımız şirkette eski üst düzey bir yetkili Calico hakkında konuşamayacağını belirtti. Peki, Google bu şirketi neden gözlerden ırak tutmaya çalışıyor? Sızan bilgilere göre gen çalışmaları yapan şrketin amacı yaşlanmayı engellemek. Bir diğer deyim ile ise hastalıklara bağlı ölümü sonlandırmak.

Sağlıktan, yapay zekaya her alanda mutlak kontrol sahibi bir imparatorluğun doğuşunu sessizce izliyoruz.

Bugün bilim; kök hücre çalışmalarında, otomobil sektörü; elektrikli, hibrid araba üretim modellerinde, görsel teknolojileri geliştirenler; sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik alanlarında patentlerini paylaşmaktan çekinmezken gen araştırmaları yapan Calico’nun her şeyiyle kendini Dünya’dan soyutlaması insanı ürkütüyor.

Vox’un Calico hakkında hazırladığı dosyaya göre; bilim adamları Calico’nun bu gizemli tavrından rahatsızlar ve bunun bilim için doğru bir tavır olmadığını söylüyorlar. Başka şirketlerde yaşlanma üzerine çalışan bilim adamları da bu gizlilikten şikayetçi. Eric Topol, yaşlanma üzerine çalışan bir kardiyolog ve Scripps Bilim Enstitüsü müdürü. Topol, Calico'daki bazı bilim adamlarını Calico öncesi günlerinden tanıyor ve konuyla ilgili “Onlar aşırı derecede gizli,” dedi. Eski iş arkadaşlarına Google'a taşındıkları için ulaşamadığını belirtip: “Onları genomik tıp üzerine yaptığımız programımızda konuşmaya davet ettim. Ne yaptıkları hakkında konuşamayacaklarını söylediler' dedi. Yaşlanmaya çözüm alanında bilim adamlarının oluşturduğu bir topluluk olan ‘National Institue on Aging’in yöneticisi Felipe Sierra da Topol ile benzer şeyleri söylüyor. Calico’da çalışan bilim adamlarını NIA programda konuşmacı olarak çağırdığını belirtip ‘Geldiler ama yalnızca dinlediler. Neler hakkında çalışma yaptıklarını genel hatları ile bile anlatmadılar’ dedi.

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Salgın hayatımızı kuşatmışken bu konuda tek bir açıklama dahi yapmadılar.

Calico’nun yayınladığı 83 makalenin arasında patent araştırmaları yokken çoğu yaşlanma ile ilgili dahi değil.Bunun ne kadar doğru bir tavır olduğunu; normalde henüz gelişme aşamasında olan yapıların birbirleri ile araştırmalarını paylaşmasından anlayabiliriz. Bugün bilim; kök hücre çalışmalarında, otomobil sektörü; elektrikli, hibrid araba üretim modellerinde, görsel teknolojileri geliştirenler; sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik alanlarında patentlerini paylaşmaktan çekinmezken gen araştırmaları yapan Calico’nun her şeyiyle kendini Dünya’dan soyutlaması insanı ürkütüyor.

Bir önceki bölümlerde işlediğimiz üzere Alphabet şirketi oyunu kurallarına göre oynamayı pek sevmiyor. En büyük yatırımlarını data şirketlerine yapan, yapay zeka için hastaların en mahrem bilgilerini satın alan bir firmanın gen çalışmaları için kurduğu şirketi gözlerden bu kadar uzak tutmaya çalışmasının sebebi spekülasyonlara neden oluyor. Üstelik labaratuvar merkezli virüslerin tartışıldığı bu günlerde.

Calico’nun başına getirilen Arthur Levinson aynı zamanda Apple’ın da yönetim kurulu başkanı.

Apple ve Google güçlerini birleştirdi

Calico’nun başına getirilen Arthur Levinson aynı zamanda Apple’ın da yönetim kurulu başkanı. Levinson bu göreve Steve Jobs’un vefatından sonra getirildi. Daha öncesinde bir genetik araştırma şirketi olan Genentech’in başında olan bir adam neden dünyanın en büyük elektronik firmasının başına getirilir? Üstüne üstük aynı anda bu firmanın en büyük rakibinin genetik araştırmalar yapan şirketinin başına nasıl getirilir? Devletlere kafa tutacak güçlere ulaşan bu firmaların genetik araştırmalar alanında iş birliği yapması konunun bu firmalar için tolere edilemez ve hayati olduğunu gösteriyor.

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Geçtiğimiz günlerde Çin’in ABD büyükelçisi koronavirüsün ABD askerleri tarafından Çin’e getirildiği iddiasında bulundu. Google’ın gen araştırmaları yapan firmasına 2.5 milyar dolar yatırım yaptığı bilinmesine rağmen bu devasa rakamın nerelere harcandığına dair paylaştığı bir data yok.

Üstelik dünyayı koronavirüs salgını kasıp kavururken bir kere dahi bu kadar büyük bütçeyle genetik araştırmalar yapan firmanın adını duymadık. Çok daha düşük yatırımlarla ilerleyen Kanada merkezli sağlık araştırmaları şirketi BlueDot henüz virüs Çin’de sınırlı alanda yayılmışken sürecin nasıl ilerleyeceğini yaptığı araştırmalar üzerinden açıklamış, dünyayı ürkütücü günler hakkında uyarmıştı. Kuruluş amacını ‘daha sağlıklı bir toplum’ oluşturmak şeklinde açıklayan Calico ise bu konu hakkında neden tek bir kez dahi söz almadı bilinmez ama filmlerde gördüğümüz tehlikeli deneyler yapan bilim adamı figürü giderek gerçekliğin bir parçası haline geliyor.

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