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Teknoloji Bugüne kadarki en uzak keşif 28 milyar ışık yılı mesafedeki yıldız görüntülendi
BİLİM

Bugüne kadarki en uzak keşif: 28 milyar ışık yılı mesafedeki yıldız görüntülendi

Yaklaşık 32 senedir uzay araştırmalarında kullanılan Hubble Uzay Teleskobu'nun 28 milyar ışık yılı mesafedeki bir yıldızı görüntüleyerek, 'bugüne kadarki en uzak yıldız keşfini' gerçekleştirdiği açıklandı.

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Haber Merkezi AA
Bugüne kadarki en uzak keşif: 28 milyar ışık yılı mesafedeki yıldız görüntülendi
Hubble, 28 milyar ışık yılı mesafedeki yıldızı görüntüledi

Nature dergisinde yayımlanan makalede, 1990'dan beri uzay araştırmalarında kullanılan Hubble'ın 28 milyar ışık yılı mesafede görüntülemeyi başardığı yıldızın bugüne kadar "keşfedilen en uzak yıldız" olduğu tespiti paylaşıldı.

GÜNEŞTEN 50 İLA 500 KAT BÜYÜK

Makalenin yazarları, bir anlığına görüntülenebilen yıldızın güneşten "50 ila 500 kat daha büyük ve milyonlarca kat daha parlak" olabileceği öngörüsünde bulundu.

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YAKLAŞIK 13 MİLYAR IŞIK YILI SÜRÜYOR

Gökbilimciler, "sabah yıldızı" veya "yükselen ışık" anlamında "Earendel" diye isimlendirdikleri yıldızın görüntüsünün dünyaya ulaşmasının yaklaşık 13 milyar yıl sürdüğünü ve bu keşfin evrenin ilk yıllarını araştırmalarına yardımcı olabileceğini belirtti.

Araştırma ekibi, Earendel'in iki yıldız değil de gerçekten tek bir yıldız olduğundan emin olmak için Hubble'dan sonra geliştirilen ve çok daha net görüntü elde edebilen James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanacakları bilgisini paylaştı.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

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