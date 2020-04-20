Teknoloji Bulut teknolojisine 28 milyar dolarlık rekor yatırım
İNTERNET

Bulut teknolojisine 28 milyar dolarlık rekor yatırım

Çin merkezli e-ticaret platformu Alibaba'nın bulut teknolojileri şirketi Alibaba Cloud Intelligence, bulut altyapısına önümüzdeki üç yıl içinde ek olarak, 28.5 milyar dolara karşılık gelen, 200 milyar yuan daha yatırım yapacağını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Alibaba'nın ek yatırımı milyar dolarları buldu.
Alibaba'nın ek yatırımı milyar dolarları buldu.


Acıklamaya göre, yeni yatırımın temel olarak, Covid-19 salgını sonrası Çinli firmaların dijital dönüşümünün geliştirilmesine destek olunması amaçlanıyor. Açıklamada yeni yatırımların, işletim sistemleri, serverlar, chip geliştirme ve iletişim ağları üzerinde yoğunlaşacağı belirtildi.

Reuters
arşivn

Alibaba Cloud Intelligence Yönetim Kurulu Başkanı Jeff Zhang, Covid-19 pandemisinin hemen tüm sektörleri kapsayacak şekilde ekonomi üzerinde önemli ölçüde gerginlik yarattığına dikkat çekerek, "Ancak, bu durum aynı zamanda bizi dijital ekonomiye daha çok odaklanmaya yönlendiriyor" dedi ve ekledi:
"Bulut altyapısı ve temel teknolojilere yatırımlarımızı artırarak, dünya standartlarında, güvenilir bilgisayar kaynakları sunarak, iş dünyasının toparlanma sürecini hızlandırmayı umuyoruz.

Salgını önleyecek inovasyonu olan gençlere destek
TEKNOLOJİ
Salgını önleyecek inovasyonu olan gençlere destek
Abone Ol Google News
Derhal çöpe atın!

Derhal çöpe atın!

Korunmak için taktığınız maskelerde büyük tehlike.
Lüks sığınaklara kaçıyorlar!

Lüks sığınaklara kaçıyorlar!

​Ultra zengin ABD'liler Yeni Zelanda'nın yolunu tuttu.
Bravo minibüsçü

Bravo minibüsçü

Balık istifi yolcu alan meslektaşlarını utandıracak hareket.
Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?

Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?

Koronadan vefat eden kahraman doktorun son isteği ağlattı.
Silahlarla<br>sokaklara çıktılar

Silahlarla
sokaklara çıktılar

​ABD'de karantina karşıtı protestolara silahlı gruplar katıldı.
Oruca engel değil

Oruca engel değil

Koronavirüs Ramazan ayında daha da azalacak.

"Olağandışı" bir Ramazan...

"Olağandışı" bir Ramazan...

​Koronavirüs tedbirleri bu seneki Ramazan'ı farklı yaşatacak.

Altında dev anket

Altında dev anket

​2020 ve 2021 yılı için tahminlerini açıkladılar.
Tarihi<br>istihdam hamlesi

Tarihi
istihdam hamlesi

​Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak güzel haberi verdi
Yürüyüş aşkı bitmiyor

Yürüyüş aşkı bitmiyor

Bebek Sahili'nde koronavirüs ve cezaya aldırış etmediler.
Bileti iptal<br>olana iyi haber

Bileti iptal
olana iyi haber

İsteyene para iadesi, isteyene yeniden uçuş hakkı.
Üst üste<br>indirim geliyor

Üst üste
indirim geliyor

Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak.
İbrahimler için #evdekal

İbrahimler için #evdekal

​İki aylık bebeğine kavuşamıyor sadece uzaktan bakabiliyor.
Türkiye<br> ne büyük devlet

Türkiye
ne büyük devlet

Kaliforniya Üniversitesindeki Türk doktordan övgü.
İlaçta benzersiz uygulama

İlaçta benzersiz uygulama

Türkiye bu yöntemle dünyaya örnek oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.