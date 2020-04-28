Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Teknoloji Bursada gönüllü mühendisler acil durum solunum cihazı üretti
BİLİM

Bursa'da gönüllü mühendisler acil durum solunum cihazı üretti

Bursa'da bir grup gönüllü mühendis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde "acil durum solunum cihazı"nın prototipini üretti.

Haber Merkezi AA
Gönüllü mühendisler acil durum solunum cihazı prototipi üretti
Gönüllü mühendisler acil durum solunum cihazı prototipi üretti

Acil Nefes Proje Koordinatörü Aziz Karaburun: "Üretilen acil durum solunum cihazının, yoğum bakım ünitelerinde entübe edilmiş ve spontane solunumu olmayan hastalar üzerinde kullanılması planlandı" açıklamasında bulundu.

Ulutek'ten yapılan açıklamaya göre, Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde, olası bir solunum cihazı krizine hazırlıklı olmak için "Acil Nefes Projesi" başlatıldı.

Proje kapsamında, koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere seri üretime uygun yerli bir solunum cihazı geliştirildi. Ar-Ge faaliyetleri 3 haftalık yoğun bir çalışma sonucu tamamlanan cihazın prototipi yapıldı.

Mühendislerin kar amacı gütmeden hayata geçirdiği projeyle, Kovid-19 tedavisinde kullanılabilecek, kullanımı kolay, mekanik, basit, hızlı ve seri üretilebilir bir acil durum solunum cihazı elde edildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Acil Nefes Proje Koordinatörü Aziz Karaburun, İtalya ve İspanya'da solunum cihazı yetersizliği nedeniyle sıkıntılar yaşandığını belirtti.

Acil nefes projesi

Entübe hastalar bu cihazla hayata tutunacak

Türkiye'nin salgına karşı başarıyla yürüttüğü mücadeleye katkıda bulunmak için harekete geçtiklerini ifade eden Karaburun, "Kısa sürede bir ekip kurarak Ar-Ge çalışmalarına başladık. Bu süreçte asıl faaliyet konumuz olan projelere ara vererek tüm enerjimizi solunum cihazı için kullandık." değerlendirmesinde bulundu.

Karaburun, ekibin gece gündüz demeden fedakarca çalışıp kısa bir sürede prototipi hazırladığını aktardı.

Cihazın işlevine değinen Karaburun, şunları kaydetti:

"Üretilen acil durum solunum cihazının, yoğum bakım ünitelerinde entübe edilmiş ve spontane solunumu olmayan hastalar üzerinde kullanılması planlandı. Solunum sayısı, tidal hacim, nefes alma ve verme süreleri, basınç limitleri gibi parametrelerin ayarlanabildiği cihaz, standart bir mekanik ventilatörün yapması gereken temel işlevleri karşılıyor. Böylece, herhangi bir olumsuz senaryoda sayısı artan entübe hastalar, bu cihaza bağlanacak ve hayata tutunacak."

Koronavirüs sonrası teknoloji çalıştayından öngörüler
TEKNOLOJİ
Koronavirüs sonrası teknoloji çalıştayından öngörüler
Abone Ol Google News
İyileşen hastada rekor yükseliş

İyileşen hastada
rekor yükseliş

​Bakan Koca, son 24 saatin tablosunu açıkladı.
THY 28 Mayısa kadar uzattı

THY 28 Mayıs'a kadar uzattı

Tüm iç ve dış hat seferleri ile ilgili yeni karar.
Sözde temsilci bakın kim çıktı

Sözde temsilci
bakın kim çıktı

​Yayına muhabir diye terör örgütü liderinin eşini bağlamışlar.
Afrin'i kana buladılar

Afrin'i kana buladılar

​YPG/PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı.
​Faşist bir kafayla karşı karşıyayız

​Faşist bir kafayla karşı karşıyayız

AK Parti Sözcüsü Çelik'in MYK sonrası açıklamaları.
En tehlikeli<br>virüs açlık

En tehlikeli
virüs açlık

Dünyada her gün 8220 çocuk açlıktan ölüyor

Eldivenleri çift değil tek saymışlar

Eldivenleri çift değil tek saymışlar

​İngiltere'de bir sağlık skandalı daha.

BİM'den<br>12 milyon TL

BİM'den
12 milyon TL

Ünlü market zinciri ​'Biz bize yeteriz' kampanyasına büyük destek verdi.
Bir müddet daha...

Bir müddet daha...

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.
O polis tutuklandı

O polis tutuklandı

​Adana'da uygulamadan kaçan genci vurmuştu...
Türk halkının <br>iki özlemi

Türk halkının
iki özlemi

​'Evde kalma sürecinde özlenenler' araştırması sonuçlandı
Yakında devre girecek

Yakında devre girecek

Solunum cihazından sonra dijital röntgen cihazı geliyor.
İlk müjde Malatya'dan

İlk müjde Malatya'dan

Plazma tedavisi uygulanan koronavirüs hastası iyileşti
Ligleri iptal ettiler

Ligleri iptal ettiler

​Fransa'da 2019-20 sezonu oynanmayacak.
Maskeler iş yerinde!

Maskeler iş yerinde!

​SGK'lı çalışanlar eczaneye gitmeyecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.