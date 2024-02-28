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Teknoloji

Canon ve TOÇEV genç yeteneklerin elinden tuttu

2015 yılından bu yana Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki genç yeteneklerin hikayelerine ortak olan Canon, Gençlik Programı (Young People Programme) kapsamında TOÇEV iş birliğiyle Mardin’deki genç yeteneklerle buluştu.

Abdulkadir Önder
Abdulkadir Önder
13:26 - 28/02/2024 mercredi
Yeni Şafak
canon yetenek
canon yetenek

Canon, 2015 yılından bu yana Gençlik Programı (Young People Programme) ile genç yeteneklerin hikayelerine ses olmaya devam ediyor. Programın başladığı günden bu yana Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da 37’den fazla sivil toplum kuruluşu ile maddi imkanları yeterli olmayan 6 binden fazla gence ulaşan program, geçtiğimiz yıl Türkiye’de TOÇEV iş birliğiyle Ankara’da ilk mezunlarını verdi. Canon, bu yıl da Mardin’deki TOÇEV gençlerinin elinden tuttu.


Mardin tarihini hikayeye dönüştürecekler

Şubat ayı içerisinde gerçekleşen programda 15 TOÇEV öğrencisi, yetenekli spor fotoğrafçısı Mesut Şen tarafından temel fotoğrafçılık eğitimi kapsamında 5 gün boyunca kamera, lens, flaş ve aksesuarların yetkin kullanımına dair teorik ve uygulamalı eğitimler aldı. Eğitim sonrasında ise öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatına sahip olan gençler, Mardin’in tarihi şehir dokusunu gezerek eşi benzeri olmayan mimarisini kendi perspektifinden bir hikayeye dönüştürecek.

#canon
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