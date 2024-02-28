Canon ve TOÇEV genç yeteneklerin elinden tuttu

Canon, 2015 yılından bu yana Gençlik Programı (Young People Programme) ile genç yeteneklerin hikayelerine ses olmaya devam ediyor. Programın başladığı günden bu yana Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da 37’den fazla sivil toplum kuruluşu ile maddi imkanları yeterli olmayan 6 binden fazla gence ulaşan program, geçtiğimiz yıl Türkiye’de TOÇEV iş birliğiyle Ankara’da ilk mezunlarını verdi. Canon, bu yıl da Mardin’deki TOÇEV gençlerinin elinden tuttu.
Mardin tarihini hikayeye dönüştürecekler
Şubat ayı içerisinde gerçekleşen programda 15 TOÇEV öğrencisi, yetenekli spor fotoğrafçısı Mesut Şen tarafından temel fotoğrafçılık eğitimi kapsamında 5 gün boyunca kamera, lens, flaş ve aksesuarların yetkin kullanımına dair teorik ve uygulamalı eğitimler aldı. Eğitim sonrasında ise öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatına sahip olan gençler, Mardin’in tarihi şehir dokusunu gezerek eşi benzeri olmayan mimarisini kendi perspektifinden bir hikayeye dönüştürecek.