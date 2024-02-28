Canon ve TOÇEV genç yeteneklerin elinden tuttu

Canon, 2015 yılından bu yana Gençlik Programı (Young People Programme) ile genç yeteneklerin hikayelerine ses olmaya devam ediyor. Programın başladığı günden bu yana Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da 37’den fazla sivil toplum kuruluşu ile maddi imkanları yeterli olmayan 6 binden fazla gence ulaşan program, geçtiğimiz yıl Türkiye’de TOÇEV iş birliğiyle Ankara’da ilk mezunlarını verdi. Canon, bu yıl da Mardin’deki TOÇEV gençlerinin elinden tuttu.