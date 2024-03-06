|
Teknoloji

ChatGPT'ye yeni özellik eklendi! Artık beş farklı sesle yanıt verebilecek

OpenAI, yapay zeka botu ChatGPT'nin yanıtlarını sesli olarak da verebileceğini duyurdu. Sohbet robotu 37 dilde konuşan beş farklı ses seçeneği sunuyor.

14:27 - 6/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
ChatGPT'ye yeni özellik eklendi! Artık beş farklı sesle yanıt verebilecek
ChatGPT'ye yeni özellik eklendi! Artık beş farklı sesle yanıt verebilecek
OpenAI'ın ChatGPT'si artık yanıtlarını size sesli olarak okuyabiliyor. OpenAI'nin Android ve iOS uygulamalarında mevcut olan bu özelliğe, ChatGPT'nin metin yanıtına dokunup basılı tutarak ve ardından "Sesli Oku "yu seçerek erişilebilir.OpenAI,bu özelliğin web'de de kullanıma sunulduğunu ve mesajın altında bir "Sesli Oku" düğmesi aracılığıyla kullanılabileceğini söylüyor.

Sesli Oku ChatGPT 3.5 ve ChatGPT 4 için kullanılabilir ve aralarından seçim yapabileceğiniz beş farklı ses seçeneğine sahiptir. Sohbet robotu 37 dilde konuşur ve okuduğu metnin dilini otomatik olarak algılar.





#Yapay Zeka
#ChatGPT
#Teknoloji
32 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emekli zammında 2 aylık fark hesaplandı: Memur ve emekliye Temmuz maaş tablosu çıktı