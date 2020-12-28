Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi kutudan şarj adaptörlerini kaldırıyor

iPhone 12 ailesiyle kutu içeriğinden şarj adaptörü ve kulaklığı kaldıran Apple, Android ekosistemine özel telefon üreten şirketlerin de yolunu açmış gibi görünüyor. İlk etapta Apple ile dalga geçmesine rağmen Samsung da Galaxy S21 ailesinde kutudan şarj adaptörünü kaldırıyor. Hatta son olarak bu şirketler arasına Çinli Xiaomi de dahil oluyor.

Xiaomi CEO'su Lei Jun, çevre duyarlılığını gerekçe göstererek yakında tanıtılacak olan tepe seviyesi Mi 11 telefonun şarj cihazıyla gelmeyeceğini doğruladı. Çin sosyal medya sitesi Weibo'da yapılan paylaşım, aslında Android üreticilerinin de artık üst seviye modellerin kutu içeriğini Apple'a benzer formattadüzenlediği anlamına geliyor.

TEKNOLOJİ Samsung bu kez de Apple ile dalga geçtiği Facebook gönderisini sildi

Xiaomi, yakında tanıtılacak olan Mi 11 ile kutu içeriğinden şarj adaptörünü kaldırıyor.

Samsung dalga geçmişti

Apple'ın iPhone 12'lerdeki bu kararının ortaya çıkmasıyla birlikte Samsung dalga geçmiş ve Galaxy cihazlara şarj adaptörünün dahil olduğunu bildiren sosyal medya paylaşımları yapmıştı. Daha sonrasında silmek durumunda kaldı çünkü kendisi de Galaxy S21 ile birlikte aynı stratejiyi uygulamaya başlıyor.

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Aslında yeni telefonlara şarj cihazlarını dahil etmemek için bir dizi etken var. Özellikle de daha önce aynı formda akıllı telefon kullanan kişiler için ek adaptör pek de bir anlam taşımıyor.