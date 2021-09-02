Teknoloji Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın mesajı AKINCI TİHAnın yazılımına eklendi
İNTERNET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı AKINCI TİHA’nın yazılımına eklendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İstiklalimiz ve İstikbalimiz İçin Hep Daha İleriye' şeklinde başlayan mesajı iki yıl önce AKINCI TİHA'nın yazılımına eklendi. Böylece Bayraktar AKINCI TİHA'lar tüm uçuşlarda bu yazılım ve özel mesajla görev yapıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın mesajı AKINCI TİHA’nın yazılımına eklendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı, 2 yıl önce ilk uçuştan önce AKINCI TİHA'nın yazılımına eklendi.

Baykar'ın milli ve özgün olarak tasarlayıp geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA’nın 6 Aralık 2019’daki ilk uçuşundan saatler önce uçuş kontrol bilgisayarının içindeki gömülü yazılıma dahil edildi. Bayraktar AKINCI TİHA'lar tüm uçuşlarında bu yazılımla görev yapıyor.

Selçuk Bayraktar açıkladı: AKINCI TİHA'nın sırrı
OYNAT 03:05
Selçuk Bayraktar açıkladı: AKINCI TİHA'nın sırrı
Baykar Savunma Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın sırrını açıkladı. Bayraktar'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir video ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden bir mesaj yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazdığı bu mesajın, Baykar'ın milli ve özgün olarak tasarlayıp geliştirdiği AKINCI'nın 6 Aralık 2019'daki ilk uçuşundan saatler önce uçuş kontrol bilgisayarının içindeki gömülü yazılıma eklendiği belirtildi. AKINCI TİHA'ların tüm uçuşlarında bu yazılım ile görev yapacakları belirtildi.
  • İSTİKLALİMİZ VE İSTİKBALİMİZ İÇİN HEP DAHA İLERİYE...

    Türkiye, devlet tecrübesi 2 bin 200 yılı aşan bir ülkedir.Bu vasfımızı, her dönemde en güçlü, en ileri, en etkili siyasi, askeri, ekonomik, toplumsal altyapıyı kurmuş olmamıza borçluyuz.Devlet yönetimindeki görevlerimiz boyunca, ülkemizi bu tarihi mirasına layık seviyeye getirmenin mücadelesini verdik.İnancımızı ve neslimizi korumanın yolunun, bağımsızlığımıza ve geleceğimize sahip çıkmaktan geçtiğini hiç unutmadık.Maziden atiye kurduğumuz köprü ile Türkiye'yi her alanda dünyanın en ileri ülkeleri arasına yükseltmeye ahdettik.Bilhassa savunma sanayimizi kendi kendimize yeterli hale getirmek için çok çalıştık.Karada, denizde, havada ve inşallah uzayda, dostlarına güven, düşmanlarına korku veren birTürkiye hedefine odaklandık.Elde ettiğimiz başarıyla, Türk Milletinin yüksek teknolojiye dayalı sistemleri üretme ve kullanma yeteneğini tüm dünyaya gösterdik.BAYRAKTAR serisi silahlı/silahsız insansız hava araçları, işte bu gayretin en başarılı eserlerinden biridir.Gençlerimizin, demokrasiden ekonomiye ve özellikle de teknolojiye kadar her alanda kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçireceklerine yürekten inanıyorum."İstiklalimiz ve istikbalimiz için hep daha ileriye" diyerek, AKINCI TİHA projesi ile bir üst aşamaya geçen bu çalışmada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.Rabbim yar ve yardımcımız olsun.
    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Bloomberg Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi: Türkiye askeri kapasitesini yerli drone'larla inşa ediyor
DÜNYA
Bloomberg Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi: Türkiye askeri kapasitesini yerli drone'larla inşa ediyor

Türkiye'nin havadaki yeni gücü Akıncı TİHA Yunan basınında: Fatih'in ateş topları gibi
DÜNYA
Türkiye'nin havadaki yeni gücü Akıncı TİHA Yunan basınında: Fatih'in ateş topları gibi
Abone Ol Google News
Şimdi yurt dışına açılıyor

Şimdi yurt dışına açılıyor

​Hastalığına şifayı onda buldu üretimine başladı.
Kuvvetli geliyor

Kuvvetli geliyor

​Meteorolojiden Batı Karadeniz'e uyarı yapıldı.
Cihat Tamerdan skandal konuşma: 70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor ona rağmen inadına tiyatro yapıyoruz

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı'nın işletilmesi ile ilgili açıklama

​Bu yazıyı dükkanına astıktan sonra ticari hayatı değişti...

MEB yeni öğretim yılı takvimini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.