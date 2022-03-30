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Teknoloji Dünyanın en büyük elektrikli yolcu gemisi Çinde ilk seferini tamamladı
BİLİM

Dünyanın en büyük elektrikli yolcu gemisi Çin'de ilk seferini tamamladı

Dünyanın en büyük elektrikli yolcu gemisi, Çin'de ilk seferini yaptı. 100 metre uzunluğunda ve yaklaşık 16 metre genişliğinde olan "Yangtze River Three Gorges 1 (Yangtze Nehri-Üç Boğaz Barajı 1)" adlı elektrikli yolcu gemisi, ilk yolculuğunu Yangtze Nehri-Üç Boğaz Barajı bölgesinde tamamladı.

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Haber Merkezi AA
Dünyanın en büyük elektrikli yolcu gemisi Çinde ilk seferini tamamladı
Teknoloji

Elektrikli otomobiller için önde gelen batarya üreticisi olan Contemporary Amperex Technology Co. Ltd'nin geliştirdiği 7 bin 500 kilovatsaatlik büyük bir batarya ile güçlendirilen gemi, popüler olan nehirde gelecek aydan itibaren turistlerin hizmetine sunulacak.

1.300 yolcu kapasiteli gemi, hidroelektrik santralinden gelen elektrikle şarj ediliyor ve tek şarjla 100 kilometre yol alabiliyor. Gemi, yılda 530 ton yakıt tasarrufu sağlayabiliyor.

Kapasiteye göre dünyanın en büyük borsaya kayıtlı hidroelektrik şirketi olan China Yangtze Power Co., Yangtze Nehri'nde şarj noktaları ağı inşa etmek de dahil Çin'in elektrikli gemi pazarını genişletmek için söz konusu gemiyi "bir başlangıç noktası" olarak görüyor.

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