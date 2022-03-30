Dünyanın en büyük elektrikli yolcu gemisi Çin'de ilk seferini tamamladı

Elektrikli otomobiller için önde gelen batarya üreticisi olan Contemporary Amperex Technology Co. Ltd'nin geliştirdiği 7 bin 500 kilovatsaatlik büyük bir batarya ile güçlendirilen gemi, popüler olan nehirde gelecek aydan itibaren turistlerin hizmetine sunulacak.

1.300 yolcu kapasiteli gemi, hidroelektrik santralinden gelen elektrikle şarj ediliyor ve tek şarjla 100 kilometre yol alabiliyor. Gemi, yılda 530 ton yakıt tasarrufu sağlayabiliyor.

Kapasiteye göre dünyanın en büyük borsaya kayıtlı hidroelektrik şirketi olan China Yangtze Power Co., Yangtze Nehri'nde şarj noktaları ağı inşa etmek de dahil Çin'in elektrikli gemi pazarını genişletmek için söz konusu gemiyi "bir başlangıç noktası" olarak görüyor.

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