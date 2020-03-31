Dünyanın ilk renkli fotosundaki gizem çözüldü

Becquerel tarafından elde edilen renkli fotoğraflar, 170 yıldan uzun bir süredir bilim dünyasında tartışmaya neden oluyor. Fransa’daki Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS), Paris-Saclay Üniversitesi ve Tarih Müzesi iş birliğinde Becquerel’in renkli fotoğraflarının arkasındaki bilimsel gizem çözülebildi.

Araştırmacılar, Becquerel’in 19.yy’da geliştirdiği hipotezleri 21.yy’in teknolojisi ile gözden geçirdiler. Yapılan çalışmada, ilk olarak ışıkla reaksiyona girerek oluşan renk pigmentleri araştırıldı. Ancak hiçbir spektroskopi yöntemi böyle renk pigmentlerini göstermedi.

Dünyanın ilk renkli fotoğraflarını oluşturan renklerin girişimler sonucunda olduğu da düşünüldü. Ancak renkli yüzeyler de söz konusu rengin dalga boyunun büyüklüğünü gösteren hiçbir düzenli mikro yapıya rastlanmadı.

Renk skalası

Nano parçacık grupları ışığa göre hareket ediyor

Araştırmacılar, renkli plakaları incelediklerinde gümüş klorür taneciklerinden meydana gelmiş gümüş nano parçacık keşfettiler. Bu nano parçacıkların boyutlarının ve konumlarının dağılımı renklere göre değişiklik gösteriyor. Bilim insanları, gümüş plakada bulunan nanoparçacıkların ışığın rengine göre yeniden organize olduklarını buldular. Işığın durumuna göre bazı parçacıklar parçalanıyor veya birleşiyorlardı.

Webtekno'nun haberien göre; ışığın durumuna göre bazı nano parçacık gruplarının ayrılması veya başka nano parçacık gruplarının bir araya gelmesi, Becquerel’in renkli fotoğraflarının ışığa karşı neden duyarlı olduğunu da ortaya koyuyor.

Fransa’da bulunan SOLEIL parçacık hızlandırma merkezinde yapılan bu çalışma, Edmond Becquerel’in renkli fotoğraflarının 170 yıllık bilimsel gizeminin çözülmesini sağlarken, bilim dünyasındaki bir tartışmanın da sona ermesine neden oldu.

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