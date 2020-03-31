Teknoloji Dünyanın ilk renkli fotosundaki gizem çözüldü
BİLİM

Dünyanın ilk renkli fotosundaki gizem çözüldü

Fizikçi Edmond Becquerel tarafından 1848 yılında çekilen dünyanın ilk renkli fotoğrafı, günümüze kadar arkasındaki bilimin gizemini korumayı başardı. Geçtiğimiz günlerde yapılan yeni bir çalışma ise dünyanın ilk renkli fotoğrafının renklerinin arkasındaki gizemin çözülmesini sağladı.

Haber Merkezi Diğer
İlk renkli fotoyu çekmişti.
İlk renkli fotoyu çekmişti.

Becquerel tarafından elde edilen renkli fotoğraflar, 170 yıldan uzun bir süredir bilim dünyasında tartışmaya neden oluyor. Fransa’daki Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS), Paris-Saclay Üniversitesi ve Tarih Müzesi iş birliğinde Becquerel’in renkli fotoğraflarının arkasındaki bilimsel gizem çözülebildi.

Araştırmacılar, Becquerel’in 19.yy’da geliştirdiği hipotezleri 21.yy’in teknolojisi ile gözden geçirdiler. Yapılan çalışmada, ilk olarak ışıkla reaksiyona girerek oluşan renk pigmentleri araştırıldı. Ancak hiçbir spektroskopi yöntemi böyle renk pigmentlerini göstermedi.

Dünyanın ilk renkli fotoğraflarını oluşturan renklerin girişimler sonucunda olduğu da düşünüldü. Ancak renkli yüzeyler de söz konusu rengin dalga boyunun büyüklüğünü gösteren hiçbir düzenli mikro yapıya rastlanmadı.

Renk skalası

Nano parçacık grupları ışığa göre hareket ediyor

Araştırmacılar, renkli plakaları incelediklerinde gümüş klorür taneciklerinden meydana gelmiş gümüş nano parçacık keşfettiler. Bu nano parçacıkların boyutlarının ve konumlarının dağılımı renklere göre değişiklik gösteriyor. Bilim insanları, gümüş plakada bulunan nanoparçacıkların ışığın rengine göre yeniden organize olduklarını buldular. Işığın durumuna göre bazı parçacıklar parçalanıyor veya birleşiyorlardı.

Webtekno'nun haberien göre; ışığın durumuna göre bazı nano parçacık gruplarının ayrılması veya başka nano parçacık gruplarının bir araya gelmesi, Becquerel’in renkli fotoğraflarının ışığa karşı neden duyarlı olduğunu da ortaya koyuyor.

Fransa’da bulunan SOLEIL parçacık hızlandırma merkezinde yapılan bu çalışma, Edmond Becquerel’in renkli fotoğraflarının 170 yıllık bilimsel gizeminin çözülmesini sağlarken, bilim dünyasındaki bir tartışmanın da sona ermesine neden oldu.

Bu dünyanın Sultan Süleyman’a dahi kalmadığını bilmeyen şirket: Calico
TEKNOLOJİ
Bu dünyanın Sultan Süleyman’a dahi kalmadığını bilmeyen şirket: Calico
Abone Ol Google News
Koronavirüsü konuştular

Koronavirüsü konuştular

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü.
90 bin mahkuma tahliye yolu

90 bin mahkuma tahliye yolu

İnfaz düzenlemesindeki kapsam dışı suçlar da belli oldu
Karantina sayısı artıyor

Karantina sayısı artıyor

​İstanbul'daki karantina yurdundan güzel haber geldi.
Sosyal medya <br>hesabından açıkladı

Sosyal medya
hesabından açıkladı

Testi pozitif çıkan Albayrak'tan müjdeli haber.
Tarihler<br>belli oldu

Tarihler
belli oldu

​Bakanlık bin TL'lik yardımın detaylarını açıkladı.
Filistinli hastayı<br>yol kenarına attılar

Filistinli hastayı
yol kenarına attılar

​İsrail askerleri kontrol noktasından geçirmediler.
Liseliler <br>makine yaptı

Liseliler
makine yaptı

​Günde 100 bin maske üretecekler.
'Süper' destek

'Süper' destek

Üç kulüp Milli Dayanışma Kampanyası'na katıldı.
Avrupa'da en genç ölüm

Avrupa'da en genç ölüm

Belçika'da 12 yaşında bir çocuk koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Kapıları<br>açınca çok şaşırdık

Kapıları
açınca çok şaşırdık

Yurtta karantinaya alınan öğrenciler konuştu.
Tek bir vaka bile yok!

Tek bir vaka bile yok!

​İtalya bu kasabayı konuşuyor...
İlave tedbir

İlave tedbir

Merkez Bankası, koronavirüs nedeniyle bir dizi önlem daha aldı.
Çok geçmeden Meclis'e gelecek

Çok geçmeden Meclis'e gelecek

​Adalet Bakanı Gül, infaz düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.
81 ile yeni talimat

81 ile yeni talimat

Yemekler tek kullanımlık tabaklarla verilecek
Negatif çıktı

Negatif çıktı

​​Fenerbahçe'de sporcular dahil 65 kişiye yapılan test sonuçları açıklandı.
Maske yerine şnorkel

Maske yerine şnorkel

​Avrupa'da tıbbi ekipmanlara alternatif aranıyor.
Binlerce kişiye atama müjdesi

Binlerce kişiye atama müjdesi

A​tama sayıları Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla belirlendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.