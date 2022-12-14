Teknoloji Elon Musk Ukraynadaki savaşı gizlemekle suçlandı
SOSYAL MEDYA

Elon Musk Ukrayna'daki savaşı gizlemekle suçlandı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in danışmanı Mikhail Podolyak, Twitter'ı ülkede sürmekte olan savaş ile ilgili bilgileri gizlemesiyle suçladı.

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Haber Merkezi Diğer
Elon Musk savaşı gizlemekle suçlandı
Mikhail Podolyak

Mikhail Podolyak, “Ukrayna'da Savaş Twitter trendlerinden kayboldu. Rus saldırganlığından bahseden tweetler radikal bir şekilde azaltılıyor. Kullanıcıların Ukrayna telefon numarasıyla kayıt olmalarına veya hesaplara giriş yapmalarına izin verilmiyor" dedi.

Twitter'a göre, trendler “bir algoritma tarafından belirleniyor ve kimi takip ettiğinize, ilgi alanlarınıza ve konumunuza göre size uyarlanıyor.

Algoritma bir süredir veya her gün popüler olan konuları değil, o anda popüler olan konuları belirliyor.

Sosyal medya devi henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Russian Today'e göre Podolyak, 2020 ABD başkanlık kampanyası sırasında platformdaki sansür uygulamalarını ifşa eden 'Twitter dosyalarının' yakın zamanda yayınlanmasını da eleştirdi.

Twitter'ın yeni liderliğinin artık Ukrayna krizi haberlerini sansürlediğini ima etti.

Podolyak "Elon Musk, acaba Sonbahar/Kış 2022 ile ilgili 'Twitter Dosyaları'nı görecek miyiz?" diye sordu.

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