En çok arananlar listesindeki hacker İstanbul'da yakalandı: 236 suçtan aranıyordu

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Kızılay 4 milyon yetime kurban eti ulaştıracak

Türk Kızılay bu yıl kesilen kurban etlerinin 17 ülkede 4 milyon yetime dağıtacağını söyledi. Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, "4 milyon yetimin sofrasına katık kaşığına lokma olmak önemli bir iyilik hareketidir. Adana’da her zaman olduğu gibi iş dünyası desteklerini devam ettiriyor. Bu kurban bayramında da bizlere destek verdiler bizlerde kurban sonrası 12 ay boyunca Adana ve Torosların eteklerindeki bütün ihtiyaç sahiplerine kurban etini ulaştırmış olacağız" dedi.