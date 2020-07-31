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Teknoloji En çok arananlar listesindeki hacker İstanbulda yakalandı 236 suçtan aranıyordu
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En çok arananlar listesindeki hacker İstanbul'da yakalandı: 236 suçtan aranıyordu

236 ayrı suçtan 101 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi azılı bilgisayar korsanı, İstanbul Silivri’de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Polis, sürekli yer değiştiren bilgisayar korsanını uzun süredir takip ediyordu.
Polis, sürekli yer değiştiren bilgisayar korsanını uzun süredir takip ediyordu.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, işlediği suçlarla polis tarafından ’en çok arananlar’ listesine giren bilgisayar korsanı Rıdvan A.’nın peşine düştü.

Bilişim suçlarından banka ve kredi kurumlarını araç olarak kullanıp dolandırıcılığa, resmi beldede sahtecilikten başkasına ait banka ve kredi kartları bilgisini ele geçirmeye kadar pek çok alandaki uzmanlığıyla bilinen Rıdvan A.’yı İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekip, adım adım takip etti.

BİLGİSAYAR KORSANI SÜREKLİ YER DEĞİŞTİRDİ

  • Sürekli yer değiştiren korsanı takip eden polis, şahsın son olarak Silivri Selimpaşa Merkez Mahallesi’nde saklandığını tespit etti. Belirlenen adrese gece saat 23.30 sıralarında baskın düzenleyen siber polisi, zanlıyı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

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