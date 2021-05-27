Facebook yanlış bilgilerin yayılmasını engelleyen yeni özelliği test ediyor

Facebook, sürekli yanlış bilgi yayarak paylaşan kullanıcıları cezalandırmak için yeni araç geliştiriyor. Bundan böyle platformda defalarca yanlış iddialar paylaşan kişilerin artık gönderilerini Haber Kaynağı'nda alt kısımlarda göstermeye başlıyor. Bu da aslında kişilerin yanlış bilgileri görme olasılığını düşürmeyi hedefliyor.

Facebook, yeni araçla birlikte yanlış bilgilerin hızlıca yayılmasını engellemek istiyor.

Şirketin şu ana kadarki genel politikası, doğruluk denetçileri tarafından çürütülmüş olan bireysel gönderileri alt sıralara yerleştirmekti. Ancak gönderiler, doğrulukdenetçileri tarafından incelenmeden çok önce kullanıcılar tarafından paylaşılarak viral hale gelebilir. Facebook değişikliklerle birlikte yanlış bilgi paylaşımının sonuçları konusunda kullanıcıları uyaracağını da özellikle belirtiyor.

Güncelleme, Facebook'un koronavirüs salgını; Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve maske ya da aşılama süreçleriyle alakalı bilgi kirliliğiyle mücadele etmesi kararlarından sonra geliyor. Şirket bir blog gönderisiyle alakalı detayları daha net açıklıyor:

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COVID-19 ve aşılar, iklim değişikliği, seçimler veya diğer konular hakkında yanlış veya yanıltıcı içerik olsun, uygulamalarımızda daha az kişinin yanlış bilgi görmesini sağlıyoruz.

TEKNOLOJİ Facebook ve Instagram iOS 14.5 yükleyen kullanıcılara uyarı göndermeye başladı