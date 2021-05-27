Teknoloji Gmail resim eklerini doğrudan Google Fotoğraflara kaydetmeyi sağlıyor
İNTERNET

Gmail resim eklerini doğrudan Google Fotoğraflar'a kaydetmeyi sağlıyor

Google, Gmail için hayata geçirdiği yeni özellikle birlikte ekteki görseli Google Fotoğraflar'a hızlıca kaydetmeyi sağlıyor. Bu sayede kullanıcıların resimleri bilgisayara ayrıca indirip tekrardan bulut depolama servisine yüklemesine gerek kalmıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Gmail resim eklerini doğrudan Google Fotoğraflara kaydetmeyi sağlıyor
Gmail

Google, yaptığı çeşitli düzenlemelerle servislerini iyileştirmeye devam ediyor. Bu noktada son olarak Gmail için hayata geçirilen yeni sistem, ekteki görsellerin kaydedilmesinin farklı bir yolunu sunuyor.

Gmail'de hayata geçirilen yeni özellik, ekteki görsellerin hızlı bir şekilde Google Fotoğraflar'a kaydedilmesini sağlıyor.
Gmail'de hayata geçirilen yeni özellik, ekteki görsellerin hızlı bir şekilde Google Fotoğraflar'a kaydedilmesini sağlıyor.

Yani aslında Gmail'de bir dahaki sefere resim eki içeren bir e-posta aldığınızda, dosyayı kaydetmeniz için size başka bir yol sunan bir seçenekle karşılaşabilirsiniz. Fotoğraflara Kaydet olarak isimlendirilen yeni özellik, resimleri doğrudan Gmail hesabından Google Fotoğraflar'a kaydetmenizi sağlıyor. Yani böylece dosyaları Google Fotoğraflar'a ayrıca yüklemek için indirmeye gerek kalmıyor.

Bir resim eki önizlemesi yapılırken menü üzerinden Fotoğraflara Kaydet seçeneğiyle işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Şu anda kademeli olarak sunulan bu özelliğin 15 gün içinde tüm kullanıcılar için aktif olması bekleniyor.

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