Gmail resim eklerini doğrudan Google Fotoğraflar'a kaydetmeyi sağlıyor

Google, yaptığı çeşitli düzenlemelerle servislerini iyileştirmeye devam ediyor. Bu noktada son olarak Gmail için hayata geçirilen yeni sistem, ekteki görsellerin kaydedilmesinin farklı bir yolunu sunuyor.

Gmail'de hayata geçirilen yeni özellik, ekteki görsellerin hızlı bir şekilde Google Fotoğraflar'a kaydedilmesini sağlıyor.

Yani aslında Gmail'de bir dahaki sefere resim eki içeren bir e-posta aldığınızda, dosyayı kaydetmeniz için size başka bir yol sunan bir seçenekle karşılaşabilirsiniz. Fotoğraflara Kaydet olarak isimlendirilen yeni özellik, resimleri doğrudan Gmail hesabından Google Fotoğraflar'a kaydetmenizi sağlıyor. Yani böylece dosyaları Google Fotoğraflar'a ayrıca yüklemek için indirmeye gerek kalmıyor.

Bir resim eki önizlemesi yapılırken menü üzerinden Fotoğraflara Kaydet seçeneğiyle işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Şu anda kademeli olarak sunulan bu özelliğin 15 gün içinde tüm kullanıcılar için aktif olması bekleniyor.

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