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Teknoloji Google, 2020nin en iyi uygulama ve oyunları listesini paylaştı
MOBİL

Google, '2020'nin en iyi uygulama ve oyunları' listesini paylaştı

Google, yıl sonunun gelmesiyle birlikte her zaman olduğu gibi en iyi uygulama ve oyun listesini paylaştı. Bu sene yine birçok farklı kategoride milyonlarca kişiye ulaşmış başarılı yapımlar var.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Google Play 2020
Google Play 2020

Aralık'ın gelmesiyle birlikte Google Play'in en iyi uygulama ve oyunlarının listesi yayınlandı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde bu yıl listeye sağlıkuygulamaları oldukça hakim.

AppyWeather'in uykuya hazırlık uygulaması geçtiğimiz senenin en iyi uygulamalarının başında geliyordu. Ancak bu sene yine benzer özellikleri yerine getiren Loóna uygulaması 'en iyi' seçildi. Uygulamaya bu yıl Google tarafından Gizli Mücevher adı verildi ve açıklamaya göre kullanıcıların 'uzun stresli bir günden hızla kopmalarını ve doğru uykuya geçmelerine' imkan tanıyan mekanizma oluşturdu. Ayrıca, GenshinImpact ise Google tarafından 2020'nin en iyi oyunu olarak seçildi.

En başarılı uygulamalardan biri de Loóna.

Listeye geçmeden önce aslında farklı kategorilerde birçok uygulamanın yer aldığını eklemek gerekiyor.

Kullanıcıların seçimi

Uygulama: Disney Plus
Oyun: SpongeBob: Krusty Cook-Off
Film: Bad Boys For Life
Kitap: If It Bleeds by Stephen King

Google Play 2020'nin en iyi uygulamaları

Loóna
Centr, by Chris Hemsworth
Speekoo
Intellect
Jumprope

En iyi gizli uygulamalar

Paperless Post Flyer Invitation Maker
Loóna
Explorest
Cappuccino
Tayasui Sketches

En iyi temel uygulamalar

Grid Diary
Whisk
The Pattern
ZOOM
Calmaria

En iyi eğlence uygulamaları

Disney Plus
VITA
Reface
Dolby On
Bazaart

En iyi oyun listesi de epey kabarık. Listede birçok farklı kategoriden farklı yapımlar yer alıyor.

Google Play 2020'nin en iyi oyunları

En iyi oyun

Genshin Impact

En iyi bağımsız oyunlar

Cookies Must Die
Maze Machina
Sky: Children of the Light
Imbento
GRIS

En iyi gündelik oyunlar

Harry Potter
DreamWorks Trolls Pop
SpongeBop
Disney Frozen Adventure
EverMerge

En iyi yenilikçi oyunlar

Fancade
Minimal Dungeon RPG
The Gardens Between
Genshin Impact
Ord.

En iyi rekabetçi oyunlar

Legends of Runeterra
The Seven Deadly Sins: Grand Cross
Bullet Echo
Gwent: The Witcher Card Game
Brawhalla

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