Google, '2020'nin en iyi uygulama ve oyunları' listesini paylaştı

Aralık'ın gelmesiyle birlikte Google Play'in en iyi uygulama ve oyunlarının listesi yayınlandı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde bu yıl listeye sağlıkuygulamaları oldukça hakim.

AppyWeather'in uykuya hazırlık uygulaması geçtiğimiz senenin en iyi uygulamalarının başında geliyordu. Ancak bu sene yine benzer özellikleri yerine getiren Loóna uygulaması 'en iyi' seçildi. Uygulamaya bu yıl Google tarafından Gizli Mücevher adı verildi ve açıklamaya göre kullanıcıların 'uzun stresli bir günden hızla kopmalarını ve doğru uykuya geçmelerine' imkan tanıyan mekanizma oluşturdu. Ayrıca, GenshinImpact ise Google tarafından 2020'nin en iyi oyunu olarak seçildi.

En başarılı uygulamalardan biri de Loóna.

Listeye geçmeden önce aslında farklı kategorilerde birçok uygulamanın yer aldığını eklemek gerekiyor.

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Kullanıcıların seçimi

Uygulama: Disney Plus

Oyun: SpongeBob: Krusty Cook-Off

Film: Bad Boys For Life

Kitap: If It Bleeds by Stephen King

Google Play 2020'nin en iyi uygulamaları

Loóna

Centr, by Chris Hemsworth

Speekoo

Intellect

Jumprope

En iyi gizli uygulamalar

Paperless Post Flyer Invitation Maker

Loóna

Explorest

Cappuccino

Tayasui Sketches

En iyi temel uygulamalar

Grid Diary

Whisk

The Pattern

ZOOM

Calmaria

En iyi eğlence uygulamaları

Disney Plus

VITA

Reface

Dolby On

Bazaart

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En iyi oyun listesi de epey kabarık. Listede birçok farklı kategoriden farklı yapımlar yer alıyor.

Google Play 2020'nin en iyi oyunları

En iyi oyun

Genshin Impact

En iyi bağımsız oyunlar

Cookies Must Die

Maze Machina

Sky: Children of the Light

Imbento

GRIS

En iyi gündelik oyunlar

Harry Potter

DreamWorks Trolls Pop

SpongeBop

Disney Frozen Adventure

EverMerge

En iyi yenilikçi oyunlar

Fancade

Minimal Dungeon RPG

The Gardens Between

Genshin Impact

Ord.

En iyi rekabetçi oyunlar

Legends of Runeterra

The Seven Deadly Sins: Grand Cross

Bullet Echo

Gwent: The Witcher Card Game

Brawhalla

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