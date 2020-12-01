Google, '2020'nin en iyi uygulama ve oyunları' listesini paylaştı

Aralık'ın gelmesiyle birlikte Google Play'in en iyi uygulama ve oyunlarının listesi yayınlandı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde bu yıl listeye sağlıkuygulamaları oldukça hakim.
AppyWeather'in uykuya hazırlık uygulaması geçtiğimiz senenin en iyi uygulamalarının başında geliyordu. Ancak bu sene yine benzer özellikleri yerine getiren Loóna uygulaması 'en iyi' seçildi. Uygulamaya bu yıl Google tarafından Gizli Mücevher adı verildi ve açıklamaya göre kullanıcıların 'uzun stresli bir günden hızla kopmalarını ve doğru uykuya geçmelerine' imkan tanıyan mekanizma oluşturdu. Ayrıca, GenshinImpact ise Google tarafından 2020'nin en iyi oyunu olarak seçildi.
Listeye geçmeden önce aslında farklı kategorilerde birçok uygulamanın yer aldığını eklemek gerekiyor.
Kullanıcıların seçimi
Uygulama: Disney Plus
Oyun: SpongeBob: Krusty Cook-Off
Film: Bad Boys For Life
Kitap: If It Bleeds by Stephen King
Google Play 2020'nin en iyi uygulamaları
Loóna
Centr, by Chris Hemsworth
Speekoo
Intellect
Jumprope
En iyi gizli uygulamalar
Paperless Post Flyer Invitation Maker
Loóna
Explorest
Cappuccino
Tayasui Sketches
En iyi temel uygulamalar
Grid Diary
Whisk
The Pattern
ZOOM
Calmaria
En iyi eğlence uygulamaları
Disney Plus
VITA
Reface
Dolby On
Bazaart
Google Play 2020'nin en iyi oyunları
En iyi oyun
En iyi bağımsız oyunlar
Cookies Must Die
Maze Machina
Sky: Children of the Light
Imbento
GRIS
En iyi gündelik oyunlar
Harry Potter
DreamWorks Trolls Pop
SpongeBop
Disney Frozen Adventure
EverMerge
En iyi yenilikçi oyunlar
Fancade
Minimal Dungeon RPG
The Gardens Between
Genshin Impact
Ord.
En iyi rekabetçi oyunlar
Legends of Runeterra
The Seven Deadly Sins: Grand Cross
Bullet Echo
Gwent: The Witcher Card Game
Brawhalla