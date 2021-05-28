Google Haritalar kapalı mekanlar için yeni araçlarla yön bulmayı kolaylaştırıyor

Google, büyük ve kapalı mekanlarda insanların yönlerini daha kolay bulabilmesi için çeşitli özellikler geliştiriyor. Geçtiğimiz dönemlerde duyurulan bu sistem son olarak Sidney tren istasyonu için aktif edilmiş durumda. Bu sayede kullanıcılar yön tabelalarından bağımsız olarak haritalar aracılığıyla gitmek istedikleri alana sorunsuz bir şekilde ulaşabiliyor. Ayrıca buna ek olarak GoogleHaritalar'ın meşhur StreetView özelliği kullanılabiliyor.

Google Haritalar'ın sokak görünümü artık bazı havaalanı ve tren istasyonlarında da kullanılabiliyor.

Üstelik bu navigasyon özellikleri yalnızca Android ya da iOS mobil uygulamaları için değil masaüstü tarafında da geçerli. Kullanıcılar hedeflerini Google Haritalar'a yazıp, yol tarifi seçeneğine dokunabilir ve ardından toplu taşıma simgesine tıklayıp tekerlekli sandalyeyle erişebilirlik, daha az aktarma ve daha az yürüme gibi rota seçeneklerini belirleyebilir. Kullanıcı rotasını seçtikten sonra ayrıntılı navigasyon talimatları da görülebiliyor.

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Google Avustralya Ürün Yönetim DirektörüRamesh Nagarajan konuyla alakalı olarak şu açıklamayı yapıyor:

Tekerlekli sandalye veya bebek arabasıyla seyahat ediyor olsanız da bu zengin, erişilebilir navigasyon araçlarının insanların daha kolay ve güvenle seyahat etmelerine yardımcı olmak istiyoruz.

TEKNOLOJİ Google Haritalar yol düzenlemeleri için harita üzerinde çizim yapmayı sağlıyor