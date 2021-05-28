Teknoloji Google Haritalar kapalı mekanlar için yeni araçlarla yön bulmayı kolaylaştırıyor
İNTERNET

Google Haritalar kapalı mekanlar için yeni araçlarla yön bulmayı kolaylaştırıyor

Google Haritalar, yayınlanan yeni güncellemenin ardından kapalı mekanlar için ek özellikler sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz dönemlerde bazı alışveriş merkezleri ve havaalanları için aktif edilen sokak görünümü modu, şimdi de tren istasyonlarını kapsamaya başlıyor. Böylece tabela ya da yön bulma işaretlerini takip etmeye gerek olmadan uygulama üzerinden hızlı ve pratik bir şekilde yön tayini yapılabiliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Google Haritalar kapalı mekanlar için yeni araçlarla yön bulmayı kolaylaştırıyor
Google Maps

Google, büyük ve kapalı mekanlarda insanların yönlerini daha kolay bulabilmesi için çeşitli özellikler geliştiriyor. Geçtiğimiz dönemlerde duyurulan bu sistem son olarak Sidney tren istasyonu için aktif edilmiş durumda. Bu sayede kullanıcılar yön tabelalarından bağımsız olarak haritalar aracılığıyla gitmek istedikleri alana sorunsuz bir şekilde ulaşabiliyor. Ayrıca buna ek olarak GoogleHaritalar'ın meşhur StreetView özelliği kullanılabiliyor.

Google Haritalar'ın sokak görünümü artık bazı havaalanı ve tren istasyonlarında da kullanılabiliyor.
Google Haritalar'ın sokak görünümü artık bazı havaalanı ve tren istasyonlarında da kullanılabiliyor.

Üstelik bu navigasyon özellikleri yalnızca Android ya da iOS mobil uygulamaları için değil masaüstü tarafında da geçerli. Kullanıcılar hedeflerini Google Haritalar'a yazıp, yol tarifi seçeneğine dokunabilir ve ardından toplu taşıma simgesine tıklayıp tekerlekli sandalyeyle erişebilirlik, daha az aktarma ve daha az yürüme gibi rota seçeneklerini belirleyebilir. Kullanıcı rotasını seçtikten sonra ayrıntılı navigasyon talimatları da görülebiliyor.

Google Avustralya Ürün Yönetim DirektörüRamesh Nagarajan konuyla alakalı olarak şu açıklamayı yapıyor:

    Tekerlekli sandalye veya bebek arabasıyla seyahat ediyor olsanız da bu zengin, erişilebilir navigasyon araçlarının insanların daha kolay ve güvenle seyahat etmelerine yardımcı olmak istiyoruz.

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