Teknoloji Google Haritalar verilerini paylaşmayan kullanıcılar için uygulama özelliklerini kısıtlayacak
İNTERNET

Google Haritalar verilerini paylaşmayan kullanıcılar için uygulama özelliklerini kısıtlayacak

Google Haritalar, kullanıcı verilerini paylaşmayanların navigasyon hizmetlerini kısıtlayacağını duyurdu. Yani navigasyon uygulamasının tüm özelliklerinden yararlanmak için verileri paylaşma şartı geliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Google Haritalar verilerini paylaşmayan kullanıcılar için uygulama özelliklerini kısıtlayacak
Google Haritalar

Google, Haritalar hizmetinde kullanıcıları üzecek bir düzenlemeye gidiyor. Alınan kararla birlikte navigasyon verilerini paylaşmayan kişiler, uygulamadan doğrudan yaya olarak rota oluşturamayacak.

Google Haritalar bu düzenleme sonrasında kullanıcı verilerine tam olarak erişim istiyor.
Google Haritalar bu düzenleme sonrasında kullanıcı verilerine tam olarak erişim istiyor.

Şirket, kullanıcılara gönderdiği bir bildirimle durumu açıkça belirtiyor. Yani aslında navigasyon verilerinin harita uygulamalarının iyileşmesine katkı sağladığını dolayısıyla kullanıcıların bunu göz önünde bulundurması gerektirdiği belirtiliyor. Ayrıca toplanan veriler trafik bilgisinin de elde edilmesini sağlıyor.

Yeni özellikler yolda

Yayınlanan hemen her güncellemeyle yeni özellikler kazanan Google Haritalar, artık otoyol ve köprü ücretlerini göstermeye başlıyor. Beta kapsamındaki bu sistem, ek bir araştırma yapmaya gerek bırakmıyor. Yani rakamlar doğrudan harita uygulaması üzerinden cevaplanabiliyor.

Google Haritalar otoyol ve köprü ücretlerini göstermeye başlıyor
TEKNOLOJİ
Google Haritalar otoyol ve köprü ücretlerini göstermeye başlıyor
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