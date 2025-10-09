Google’dan dev adım: Gemini 2.5 artık bilgisayarı sizin yerinize kullanabiliyor

Yeni Şafak
23:449/10/2025, Perşembe
G: 10/10/2025, Cuma
Google, Gemini 2.5’in 'Computer Use' özelliğiyle yapay zekâya bilgisayar üzerinde gerçek zamanlı işlem yapma yeteneği kazandırdı. Yeni sistem, dosya açma, e-posta yanıtlama ve uygulama çalıştırma gibi görevleri kullanıcı adına otomatik olarak gerçekleştirebiliyor.

Google, yapay zekâ alanında çıtayı yeniden yükseltti. Şirket, Gemini 2.5 modeline eklenen “Computer Use” (Bilgisayar Kullanımı) özelliğini tanıtarak, yapay zekânın artık kullanıcı adına gerçek zamanlı bilgisayar işlemleri yapabileceğini duyurdu.


Yeni özellikle birlikte Gemini, yalnızca yanıt üretmekle kalmayacak; uygulama açabilecek, dosya düzenleyebilecek, e-postaları yanıtlayabilecek ve komutları doğrudan bilgisayarda çalıştırabilecek.


Gemini 2.5 “Computer Use” neler yapabiliyor?

Google’ın açıklamasına göre bu yeni sistem, yapay zekâyı sadece metin tabanlı bir asistan olmaktan çıkarıp aktif bir dijital operatöre dönüştürüyor. Gemini 2.5 artık:

Belgeleri veya dosyaları açıp düzenleyebiliyor,

E-posta yanıtlarını otomatik oluşturabiliyor,

Chrome, Gmail veya Google Drive gibi uygulamalarla etkileşime geçebiliyor,

Masaüstünde kullanıcı adına işlemler gerçekleştirebiliyor.

Kısacası, Gemini artık yalnızca bir danışman değil, gerçek zamanlı bir yardımcı operatör haline geliyor.


OpenAI ve Anthropic’e doğrudan rakip

Google’ın bu adımı, üretken yapay zekâ rekabetinde yeni bir sayfa açıyor. “Computer Use” özelliği, OpenAI’nin GPT-5 Codex ve Anthropic’in Claude Projects sistemlerine doğrudan rakip olarak görülüyor. Bu tür modellerin “kişisel dijital asistan” kavramını yeniden tanımlayacak ve yapay zekânın iş süreçlerindeki rolünü kökten değiştireceği ön görülüyor.


Şimdilik sınırlı erişimle sunuluyor

Google, yeni özelliğin ilk aşamada yalnızca sınırlı sayıdaki geliştiriciye açıldığını duyurdu. Yıl sonuna kadar ise genel kullanıma sunulması planlanıyor. “Computer Use” yeteneği, Google Workspace ve ChromeOS sistemlerine de entegre edilerek, kullanıcıların dosya yönetimi ve ofis uygulamaları üzerinde daha akıllı kontrol sağlamasına imkân tanıyacak.


Yeni dönemin başlangıcı

Gemini 2.5 “Computer Use”, yapay zekânın artık sadece yazı yazmakla veya bilgi vermekle kalmayıp, gerçek dünyada işlem yapabilen bir dijital çalışan hâline geldiğini gösteriyor. Bu gelişme, gelecekte bilgisayar kullanımında insan ve yapay zekâ arasındaki sınırların daha da belirsizleşeceğine işaret ediyor.

