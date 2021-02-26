Havayolu taşımacılığında Dijital Seyahat Kartı dönemi başlıyor

Pandemi nedeniyle yaşanan kısıtlamalar aslında kara ve hava taşımacılığını derinden etkiliyor. Bu noktada Uluslararası Hava taşımacılığı Birliği yeni bir adım atarak dijital seyahat kartı sisteminin hayata geçirileceğini duyurdu. Bu uygulamanın işlevi aslında oldukça basit. Geliştirilen sistem, COVID-19 test ve aşı bilgilerinin detaylı bir şekilde görülmesini sağlıyor.

Yakın zamanda hem App Store hem de Google Play'de IATA Travel Pass ismiyle yayınlanması beklenen uygulamanın ilk testleri an itibariyle Singapur'da başlamış durumda. Zamanla çok daha fazla ülkenin listeye dahil olması ve kapsamın genişlemesi bekleniyor. Bu uygulama aslına bakılırsa HES sistemine benzer bir mantıkla çalışıyor da denilebilir.

Uygulama aslında temelde HES sistemine benzer mantıkla çalışıyor.

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Havayolu şirketleri testlere başladı

Salgın neticesinde ülkeler sık aralıklarla karantina kurallarını değiştiriyor. Vaka sayılarının artmasıyla denetimler sıkılaştırılırken; rakamlar kontrol altına alındığında çeşitli esnetmeler uygulanıyor. Dolayısıyla IATA Travel Pass sistemi üzerinden seyahat edilebilecek ülkelere ve karantina kurallarına ilişkin şartların tüm detaylarını da öğrenebiliyor.

Singapur'da bu sistem Singapore Airlines tarafından hayata geçirilmiş durumda. Ama ek olarak Qatar Airways ve Emirates gibi büyük havayolu şirketleri de testlerine devam ediyor.