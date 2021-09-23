Teknoloji Herkesi pilot yapacak
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Herkesi pilot yapacak

Selçuk Bayraktar, elektrikli araçlardan sonra en büyük devrimin uçan arabalar olacağını söyledi. 200’den fazla firmanın bu alanda çalıştığına vurgu yapan Bayraktar, “Herkesi kolaylıkla pilot yapabilecek bir teknoloji olarak bakıyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Herkesi pilot yapacak​
Selçuk Bayraktar

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi’nde bir sunum gerçekleştirdi. Akıllı uçan arabalar üzerine çok büyük firmaların çalışmalar yaptığına dikkati çeken Bayraktar, “200’e yakın girişim bu alana yönelik çalışmalarına devam ediyorlar. Biz de bu çalışmalara yaklaşık 3 yıl önce başladık.” dedi.

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BÜYÜK OYUNCU OLACAĞIZ

  • Bayraktar, “Ama tabii bu her yönüyle çok karmaşık otonomi problemlerini ve bunun yanında durumsal farkındalık dediğimiz gördüğünü anlama, tanıma ve insanla birlikte uçacağından tabii ki çok yüksek emniyet ve güvenirliğe sahip olması gereken bir platform. Bunun uçan araba olması, içine girecek her sistemin belki 5,10 belki 15 yıl gelişmesi gerekiyor. Etki sistemlerinden batarya teknolojilerine bu sistemi akıllı bir şekilde uçuracak yapay zeka bilgisayarlarından içindeki elektronik donanımlara kadar her alanda büyük atılımlar yapılması gerekiyor. Biz yarın bu alanda oyuncu olabilelim diye bugünden hazırlanıyoruz.” diye konuştu

Bayraktar TB3’ün ilk uçuşu 2022’de

qSelçuk Bayraktar, Baykar’ın yeni projelerinden bahsederek, 2022 yılında Bayraktar TB3’ün ilk uçuşunu gerçekleştireceğini söyledi. Baykar’ın geçmişten bugüne geliştirdiği insansız hava sistemlerinden bahseden Bayraktar, gelecek yıllarda hayata geçirecekleri projelerden de bahsederek şunları söyledi: “2022’de inşallah Bayraktar TB3 ilk uçuşunu yapacak. 2023’e kadar da muharip insansız uçak sistemimiz yani insansız savaş uçağı dediğimiz projeyi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.”

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