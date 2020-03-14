Teknoloji IBM ilk kuantum bilgisayarın yerini seçti
BİLİM DİĞER SOSYAL MEDYA

IBM ilk kuantum bilgisayarın yerini seçti

IBM, Q System One kuantum bilgisayarlarından birinin yapımı için Almanya'nın Stuttgart kentinde Fraunhofer Enstitüsü'nü seçti. Dünyanın ilk "ticari" kuantum bilgisayarının etrafına araştırma laboratuvarları da inşa edilecek.

Haber Merkezi Diğer
Kuantum bilgisayar
Kuantum bilgisayar

ABD ve Çin arasındaki rekabetin önemli boyutlarından biri olan kuantum bilgisayar yarışına Avrupa Birliği (AB) de dahil oluyor. IBM, Q System One kuantum bilgisayarlarından birini Almanya'nın Stuttgart kenti yakınlarındaki Fraunhofer Enstitüsü'nde yapmaya karar verdi. Araştırma laboratuvarları da kuantum bilgisayarın etrafına inşa edilecek.

Dünyanın ilk ticari kuantum bilgisayarı olacak

Dünyanın ilk ticari kuantum bilgisayarı olarak inşa edilecek Almanya'daki bilgisayarın önümüzdeki sene içerisinde çalışır hale gelmesi bekleniyor. IBM bir süredir şirketlere ve araştırma kurumlarına, ABD merkezli kuantum bilgisayarlarındaki algoritmaları bulut yoluyla çalıştırmalarına izin veriyor. Bununla birlikte, AB'nin sıkı veri egemenliği yasaları nedeniyle Avrupa kurumları hassas bilgileri Atlantik'in öte yakasına aktarmak konusunda çekingen davranıyor

Kuantum bilgisayar

''Kuantum bilgisayara sahip olmak geleceğimizi şekillendirecek''

IBM Avrupa Başkanı Martin Jetter, AB merkezli bir kuantum bilgisayara sahip olmanın "Avrupa toplumunun geleceğini şekillendirmeye yardımcı olacağını" söyledi. Geçen yıl, Mercedes-Benz'in yapımcısı Daimler'deki araştırmacılar, elektrik araçlar için yeni nesil lityum bataryaların tasarımında, hücrelerin karmaşık kimyasını simüle ederek IBM'in kuantum bilgisayarlarından yararlanmışlardı.

Webtekno'nun haberine göre; kuantum bilgisayar ağının, ilk etapta 6 Alman eyaletindeki yetkinlik merkezleri aracılığıyla temsil edileceği söyleniyor. Bu Alman eyaletleri; Baden-Württemberg, Bavyera, Renanya-Palatina, Berlin, Hesse ve Kuzey Ren-Vestfalya.

Sosyal medyada fazla sosyaliz
TEKNOLOJİ
Sosyal medyada fazla sosyaliz
Bedelini ödeyecekler!

Bedelini ödeyecekler!

​Koronavirüs fırsatçılarına karşı harekete geçtiler.
Ukrayna Bayraktar İHAya hayran kaldı

Ukrayna Bayraktar İHA'ya hayran kaldı

​TV'lerde ilk uçuş ve Pantsir sistemlerini vuruş anı gösteriliyor.
Kan donduran sözler

Kan donduran sözler

"O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından."
Avro bölgesi<br>için korkutan uyarı

Avro bölgesi
için korkutan uyarı

​Koronavirüs salgını ekonomileri de vuracak.
1,5 ay sonra<br>ilk kez girildi

1,5 ay sonra
ilk kez girildi

Türkiye'yi yasa boğan bölgede arama başlatıldı.
Hayatının<br>şokunu yaşadı

Hayatının
şokunu yaşadı

Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını görünce gözlerine inanamadı.
Benzinde<br>2 yıl sonra bir ilk!

Benzinde
2 yıl sonra bir ilk!

Çifte indirim ilginç bir tabloyu da ortaya çıkardı.
Ailelerin<br>desteği önemli

Ailelerin
desteği önemli

​Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması.
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı

Trabzonspor'un eski futbolcusu koronavirüse yakalandı.
Tüm inleri<br>başlarına yıkılacak

Tüm inleri
başlarına yıkılacak

Terör örgütü PKK'ya Metina'da ağır darbe indirildi.
Korona kabusu durmuyor

Korona kabusu durmuyor

​Çin'de koronavirüs salgınında ölü sayısı 3 bin 193 oldu.
Cayma<br>hakkı tanınmalı

Cayma
hakkı tanınmalı

​Koronavirüs sonrası uçak biletleri için çağrı.
Şoför uyudu mu?

Şoför uyudu mu?

Aksaray'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 44 yaralı
Korona'ya<br>karşı seferberlik

Korona'ya
karşı seferberlik

16 bakanın katıldığı zirvede yol haritası belirlendi.
36 şehide<br>İdlib'de anıt

36 şehide
İdlib'de anıt

​Suriyeliler Mehmetçik için anıt dikmek istedi, Yeni Şafak'ı aradı.
Evden<br>eğitim böyle olacak

Evden
eğitim böyle olacak

​18 milyon öğrenciyi ilgilendiren detaylar açıklandı.
3 günde 1 aylık satış

3 günde 1 aylık satış

​Depolarda mal kalmadı, taleplere yetişilemiyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.