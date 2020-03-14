IBM ilk kuantum bilgisayarın yerini seçti

ABD ve Çin arasındaki rekabetin önemli boyutlarından biri olan kuantum bilgisayar yarışına Avrupa Birliği (AB) de dahil oluyor. IBM, Q System One kuantum bilgisayarlarından birini Almanya'nın Stuttgart kenti yakınlarındaki Fraunhofer Enstitüsü'nde yapmaya karar verdi. Araştırma laboratuvarları da kuantum bilgisayarın etrafına inşa edilecek.

Dünyanın ilk ticari kuantum bilgisayarı olacak

Dünyanın ilk ticari kuantum bilgisayarı olarak inşa edilecek Almanya'daki bilgisayarın önümüzdeki sene içerisinde çalışır hale gelmesi bekleniyor. IBM bir süredir şirketlere ve araştırma kurumlarına, ABD merkezli kuantum bilgisayarlarındaki algoritmaları bulut yoluyla çalıştırmalarına izin veriyor. Bununla birlikte, AB'nin sıkı veri egemenliği yasaları nedeniyle Avrupa kurumları hassas bilgileri Atlantik'in öte yakasına aktarmak konusunda çekingen davranıyor

Kuantum bilgisayar

''Kuantum bilgisayara sahip olmak geleceğimizi şekillendirecek''

IBM Avrupa Başkanı Martin Jetter, AB merkezli bir kuantum bilgisayara sahip olmanın "Avrupa toplumunun geleceğini şekillendirmeye yardımcı olacağını" söyledi. Geçen yıl, Mercedes-Benz'in yapımcısı Daimler'deki araştırmacılar, elektrik araçlar için yeni nesil lityum bataryaların tasarımında, hücrelerin karmaşık kimyasını simüle ederek IBM'in kuantum bilgisayarlarından yararlanmışlardı.

Webtekno'nun haberine göre; kuantum bilgisayar ağının, ilk etapta 6 Alman eyaletindeki yetkinlik merkezleri aracılığıyla temsil edileceği söyleniyor. Bu Alman eyaletleri; Baden-Württemberg, Bavyera, Renanya-Palatina, Berlin, Hesse ve Kuzey Ren-Vestfalya.