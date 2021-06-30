Teknoloji Instagram tüm kullanıcıların hikayelere bağlantı eklemesini test ediyor
İNTERNET

Instagram tüm kullanıcıların hikayelere bağlantı eklemesini test ediyor

Instagram, mevcut şartlarda 10 bin ve daha fazla takipçisi olan kullanıcılar için kaydırmalı bağlantı özelliği sunuyor. Fakat yeni test edilen sistem ufak bir çıkartma yardımıyla bu özelliği tüm kullanıcılara açıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Instagram tüm kullanıcıların hikayelere bağlantı eklemesini test ediyor
Instagram

Instagram, hikayeler için hızlı kaydırma bağlantılarını her zaman sınırlı tuttu. Yani paylaşılan hikayelere bağlantı eklemek için belirli bir takipçi sayısına ulaşmak şarttı. Fakat şirket bu yeteneği genişletebilecek yeni bir test başlatıyor. Ancak bu sistem insanların sunabileceği bir yukarı kaydırma sistemi olarak değil bunun yerine bağlantı etiketi olarak çalışıyor.

Şimdilik küçük bir kullanıcı grubuyla test edilen özelliğe ilişkin Instagram'ın Ürün Müdürü Vishal Shah'ın bir açıklaması var. Şöyle ki:

    İnsanların bağlantılardan daha verimli şekilde yararlanması hedefleniyor. Yanlış bilgiyle mücadele konusuna özellikle dikkat edilirken, bağlantı türleri de izleniyor. Ayrıca çıkartmaların yapısı insanların mevcut kullanma biçimine daha uygun.

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