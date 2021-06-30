Instagram tüm kullanıcıların hikayelere bağlantı eklemesini test ediyor

Instagram, hikayeler için hızlı kaydırma bağlantılarını her zaman sınırlı tuttu. Yani paylaşılan hikayelere bağlantı eklemek için belirli bir takipçi sayısına ulaşmak şarttı. Fakat şirket bu yeteneği genişletebilecek yeni bir test başlatıyor. Ancak bu sistem insanların sunabileceği bir yukarı kaydırma sistemi olarak değil bunun yerine bağlantı etiketi olarak çalışıyor.

Şimdilik küçük bir kullanıcı grubuyla test edilen özelliğe ilişkin Instagram'ın Ürün Müdürü Vishal Shah'ın bir açıklaması var. Şöyle ki:

İnsanların bağlantılardan daha verimli şekilde yararlanması hedefleniyor. Yanlış bilgiyle mücadele konusuna özellikle dikkat edilirken, bağlantı türleri de izleniyor. Ayrıca çıkartmaların yapısı insanların mevcut kullanma biçimine daha uygun.

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