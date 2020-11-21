iPhone 12'nin teknik özellikleri neler? iPhone 12'nin Türkiye fiyatı ne kadar?

IPhone'un heyecanla beklenen yeni amiral gemisi telefonu birçok yenilikle de dikkat çekiyor. iPhone 12 yeni bir tasarımla geldi. iPhone'un diğer telefonlarındaki yuvarlak kenarlar yerine iPhone SE'de olduğu gibi köşeli bir tasarım karşımıza çıktı.

iPhone SE gibi bir tasarımla geldi.

iPhone 12, 5G uyumlu çıktı

Google, Samsung, Huawei gibi birçok rakibi 5G telefonlarını piyasaya sürmesine rağmen Apple'dan henüz böyle bir hamle gelmemesi kafaları karıştırmıştı.

iPhone 12 de Apple TV+ gibi dijital hizmetleri daha iyi verebilmesi için de 5G altyapısından yararlanıyor.

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OLED ekran ve Truedepth teknolojisiyle geldi

iPhone 12'nin en dikkat çeken özelliklerden biri de OLED ekranların ile gelmesi.

6.7 inç boyutundaki iPhone ve 6.1 inç boyutundaki modeller üç kameraya sahip olurken 5.4 boyutundaki model ise iki kamerayla geldi. 5.4 inç olan telefon ise muadillerine göre daha ucuz.

Truedepth teknolojisi kullanıldı.

TrueDepth kamera sistemi kullanılırken bu sistem ile birlikte iPhone çekim yaptığınız yerdeki nesnelerle olan uzaklıkları ölçecek lazer sistemi kullanılıyor ve böylece fotoğraftaki derinlik algısı çok daha gerçekçi oluyor.

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TEKNOLOJİ iPhone 12 satışa çıktı: Özellikleri ve fiyatı da belli oldu

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iPhone 12 serisinin Türkiye satış fiyatı ne kadar?

iPhone 12 mini fiyat:

64 GB – 9.999 TL

128 GB – 10.499 TL

256 GB – 11.499 TL

iPhone 12 fiyat:

64 GB – 10.999 TL

128 GB – 11.499 TL

256 GB – 12.499 TL

iPhone 12 Pro fiyat:

128 GB – 14.999 TL

256 GB – 15.999 TL

512 GB – 17.999 TL

iPhone 12 Pro Max fiyat:

128 GB – 16.999 TL

256 GB – 17.999 TL

512 GB – 19.999 TL