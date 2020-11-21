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Teknoloji iPhone 12nin teknik özellikleri neler? iPhone 12nin Türkiye fiyatı ne kadar?
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iPhone 12'nin teknik özellikleri neler? iPhone 12'nin Türkiye fiyatı ne kadar?

Apple, pandemi nedeniyle ilk defa bir Eylül ayında iPhone tanıtımı yapmamıştı. Ekim ayında ise merakla beklenen iPhone 12 tanıtılmış özellikleri de duyurulmuştu. Ana konsepti hız olan iPhone 12'nin teknik özellikleri neler? Türkiye'de fiyatı ne kadar? Detaylar haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
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IPhone'un heyecanla beklenen yeni amiral gemisi telefonu birçok yenilikle de dikkat çekiyor. iPhone 12 yeni bir tasarımla geldi. iPhone'un diğer telefonlarındaki yuvarlak kenarlar yerine iPhone SE'de olduğu gibi köşeli bir tasarım karşımıza çıktı.

iPhone SE gibi bir tasarımla geldi.

iPhone 12, 5G uyumlu çıktı

  • Google, Samsung, Huawei gibi birçok rakibi 5G telefonlarını piyasaya sürmesine rağmen Apple'dan henüz böyle bir hamle gelmemesi kafaları karıştırmıştı.

iPhone 12 de Apple TV+ gibi dijital hizmetleri daha iyi verebilmesi için de 5G altyapısından yararlanıyor.

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OLED ekran ve Truedepth teknolojisiyle geldi

iPhone 12'nin en dikkat çeken özelliklerden biri de OLED ekranların ile gelmesi.

  • 6.7 inç boyutundaki iPhone ve 6.1 inç boyutundaki modeller üç kameraya sahip olurken 5.4 boyutundaki model ise iki kamerayla geldi. 5.4 inç olan telefon ise muadillerine göre daha ucuz.

Truedepth teknolojisi kullanıldı.

TrueDepth kamera sistemi kullanılırken bu sistem ile birlikte iPhone çekim yaptığınız yerdeki nesnelerle olan uzaklıkları ölçecek lazer sistemi kullanılıyor ve böylece fotoğraftaki derinlik algısı çok daha gerçekçi oluyor.

iPhone 12 satışa çıktı: Özellikleri ve fiyatı da belli oldu
TEKNOLOJİ
iPhone 12 satışa çıktı: Özellikleri ve fiyatı da belli oldu

Arşiv

iPhone 12 serisinin Türkiye satış fiyatı ne kadar?


iPhone 12 mini fiyat:

  • 64 GB – 9.999 TL
  • 128 GB – 10.499 TL
  • 256 GB – 11.499 TL

iPhone 12 fiyat:

  • 64 GB – 10.999 TL
  • 128 GB – 11.499 TL
  • 256 GB – 12.499 TL

iPhone 12 Pro fiyat:

  • 128 GB – 14.999 TL
  • 256 GB – 15.999 TL
  • 512 GB – 17.999 TL

iPhone 12 Pro Max fiyat:

  • 128 GB – 16.999 TL
  • 256 GB – 17.999 TL
  • 512 GB – 19.999 TL

iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro da tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı dikkat çekti
TEKNOLOJİ
iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro da tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı dikkat çekti

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