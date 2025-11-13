iPhone 18 selfie kamerası sızdı: Apple’dan yıllardır beklenen hamle

Yeni Şafak
23:58 13/11/2025, Perşembe
Apple’ın iPhone 18 ailesine dair sızıntılar netleşmeye başlarken, en dikkat çekici detay ön kamerada yapılan büyük sıçrama oldu. JP Morgan analistlerinin raporuna göre iPhone 18 serisindeki tüm modellerde 24 MP selfie kamera yer alacak. Bu, mevcut nesilde kullanılan 18 MP’lik sensöre göre önemli bir yükseltme anlamına geliyor.

Apple’ın yeni nesil iPhone planları netleşmeye devam ederken, iPhone 18 ailesiyle ilgili dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. JP Morgan analistlerinin son raporuna göre, serideki tüm modeller Apple’ın şimdiye kadar sunduğu en yüksek çözünürlüklü ön kameraya sahip olacak: 24 MP selfie sensörü. Bu yükseltme, hem görüntü kalitesini artıracak hem de Apple’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı daha küçük kamera deliği tasarımı ve gelecekteki ekran altı Face ID mimarisi için kritik bir adım olarak görülüyor.


Selfie kamerada kalite artışı yolda

Apple yıllardır özellikle “selfie dinamik aralığı ve detay çözünürlüğü” konusunda eleştiriliyordu. Yeni 24 MP sensör, markanın ön kamera tarafında uzun süredir beklenen kalite atılımını temsil ediyor. Analistler, bu geçişin hem daha küçük kamera deliği tasarımına hem de uzun vadede ekran altı Face ID mimarisine kapı açacağı görüşünde.


Ertelemenin nedeni tasarımsal dönüşüm olabilir

İlginç şekilde 24 MP yükseltmesi ilk olarak iPhone 17 için konuşulmuş ancak hayata geçmemişti. Son raporlara göre Apple, bu güncellemeyi bir yıl öteleyerek iPhone 18’e kaydırmış durumda. Bunun arkasındaki nedenin, özellikle Pro modellerde beklenen daha küçük delikli ön kamera dizilimi olduğu belirtiliyor.


Pro ve Fold modellerinde ekran altı testler sürüyor

Kaynaklar, Apple’ın geliştirme laboratuvarlarında iPhone Fold için ekran altı 24 MP selfie kamera prototiplerini test ettiğini de aktarıyor. Bu teknoloji, tamamen çerçevesiz tasarıma geçişte önemli bir adım olarak görülüyor.


Öte yandan daha bütçe dostu modeller olan iPhone 17e ve iPhone 18e, iddialara göre 12 MP ön kamera ile yoluna devam edecek. Apple’ın bu hamlesi, ürün hattını görüntüleme kapasitesi açısından daha net bir şekilde segmente etmek istediğini gösteriyor.


Tanıtım takvimi: Kim ne zaman geliyor?

Raporlara göre iPhone Air 2, iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max, geleneksel olarak eylül ayında düzenlenen etkinlikte tanıtılacak. Buna karşın standart iPhone 18 ve iPhone 18e modellerinin 2027 baharında sahneye çıkabileceği belirtiliyor.


Tüm bilgiler şimdilik söylenti

Tüm bu detayların, Apple’ın tedarik zinciri, Face ID entegrasyonu ve üretim verimliliğine bağlı olarak değişebileceği vurgulanıyor. Bu nedenle resmi açıklama gelene kadar bilgiler “söylenti” statüsünde kalmaya devam edecek.

