Teknoloji Japon bilim insanları dünyanın ilk düşünen robotunu üretti
BİLİM

Japon bilim insanları dünyanın ilk 'düşünen' robotunu üretti

Japon bilim insanları bir ilke imza atarak duvarların ve engellerin etrafından dolaşabilen beyin benzeri nöronlara sahip dünyanın ilk 'düşünen' robotunu üretti.

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Haber Merkezi Diğer
Japon bilim insanları dünyanın ilk düşünen robotunu üretti
Dünyanın ilk düşünen robotu

Laboratuvarda büyütülen beyin benzeri nöronlara sahip olan robottaki hücreler elektrikle uyarıldığında, makine küçük bir labirentte başarılı bir şekilde gezindi.

Araştırmacılar, ‘fiziksel rezervuar hesaplama’ adı verilen bir tekniğin, robotun beyin dalgalarını anlamlandırmasını ve engelleri aşmasını sağladığını söyledi.

Dünyanın ilk düşünen robotu
Dünyanın ilk düşünen robotu

TRT Haber'in Independent'a dayandırdığı habere göre, çalışmanın yardımcı yazarı Prof. Dr. Hirokazu Takahashi, "Bu sinir hücreleri veya nöronlar, bir beyinden alınan canlı hücrelerden büyütüldü. Bilgisayarın tutarlı sinyaller oluşturması için fiziksel rezervuar görevi gördüler” dedi.

Bununla birlikte ilk düşünen robotta beyin hücrelerinden gelen sinyaller labirentte hareket ederken çevresel bilgileri iletti. Aynı zamanda yapay zekaya sahip olan robotun algoritması onu yanlış yöne yaptırdığında nöronlar tarafından uyarıldı.

Dünyanın ilk düşünen robotu
Dünyanın ilk düşünen robotu

Dairesel robot ortalama bir insan avucuna sığacak büyüklükte geliştirildi.

Japon ekip, bu atılımın insan beynini taklit eden bir süper bilgisayarın geliştirilmesine yol açacağını umuyor.

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