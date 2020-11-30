Japonya yüksek hız kapasiteli iletişim uyduları fırlattı

Dünya

Maduro canlı yayında telefon numarasını verdi: Beni gruplarınıza ekleyin

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada telefon numarasını paylaştı. Maduro, yayınladığı video mesajda "Venezüella, 04262168871 numarası ile WhatsApp ve Telegram'daki fikir savaşına katılıyorum. Beni tüm gruplarınıza dahil edin ve birlikte Venezuela gerçeğini savunmak için savaşalım" ifadelerini kullandı.