Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Japonya yüksek hız kapasiteli iletişim uyduları fırlattı
BİLİM

Japonya yüksek hız kapasiteli iletişim uyduları fırlattı

Japonya, yüksek hızda iletişim sağlayacak iki ayrı iletişim uydusu taşıyan H2A roketini uzaya gönderdi. Yeni uydular, önceki modelden 9 kat fazla çalışma süresi kapasitesiyle, yüksek hızda bilgi ve fotoğraflar servis edecek. Başbakan Suga Yoşihide, "Uyduları, ulusal güvenliğimiz ve kriz idaremizi güçlendirmek için tam kapsamıyla kullanacağız." dedi.

Haber Merkezi AA
Yeni uydu, 30 dakika sonra 300 kilometre irtifada taşıyıcısından ayrılıyor.
Yeni uydu, 30 dakika sonra 300 kilometre irtifada taşıyıcısından ayrılıyor.

Japonya, yüksek hızda iletişim sağlayacak iki ayrı iletişim uydusu taşıyan H2A roketini uzaya gönderdi.

Mitsubishi Ağır Sanayi ve Japonya Hava-Uzay Ajansının (JAXA) geliştirdiği uyduları taşıyan H2A roketi, güneybatıdaki Kagoşima'daki Tanegaşima Uzay Merkezinden fırlatıldı.

30 dakika sonra 300 kilometre irtifada taşıyıcısından ayrılan uyduların, önceki modelden 9 kat fazla çalışma süresi kapasitesiyle, yüksek hızda bilgi ve fotoğraflar servis edecek.

Tam kapsamlı kullanılacak

Fırlatılışa dair açıklamada bulunan Başbakan Suga Yoşihide, "Uyduları, ulusal güvenliğimiz ve kriz idaremizi güçlendirmek için tam kapsamıyla kullanacağız." dedi.

JAXA da uyduların, hem daha esnek hem de daha uzun süreli iletişim kapasitesine sahip olacağını bildirdi.

Japonlar dünyanın en hızlısı ünvanını kaptırmadı
TEKNOLOJİ
Japonlar dünyanın en hızlısı ünvanını kaptırmadı

SpaceX'e ait Dragon uzay aracı fırlatıldı
TEKNOLOJİ
SpaceX'e ait Dragon uzay aracı fırlatıldı
Abone Ol Google News
Türk doktorlardan dünyada bir ilk

Türk doktorlardan dünyada bir ilk

Alıcı ve vericinin koronavirüs geçirdiği ilk böbrek nakli yapıldı.
Beni sabaha kadar dövün

'Beni sabaha kadar dövün'

​Kısıtlamayı ihlal edip polisten kaçmaya çalıştı, yakalandı.
CHP’li Başarır: Türk ordusu satılmıştır demedim

Rakibinin <br>kulağını çekti

Rakibinin
kulağını çekti

​Milli futbolcunun hareketi İspanya'da gündem oldu.
Ana Kucağı ile eğitimde fırsat eşitliği

Ana Kucağı ile eğitimde fırsat eşitliği

​Dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla başlatıldı.
Şimdi turizm zamanı

Şimdi turizm zamanı

​Terörden temizlenen ilçede turizm atağı başladı.

​Mustafa Sarıgül'ün ekibi harekete geçti..

​Kısıtlamada ceza kesilen kişi polis ekiplerini tehdit etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.