Karadeniz'de yeni bir böcek türü bulundu: 3 ilde tespit edildi tüm dünyaya duyuruldu

09:406/11/2025, Perşembe
IHA
Yeni türe Doğu Anadolu Bölgesi’nde araştırmalar yapan merhum Prof. Dr. Selahattin Salman’ın soyadı verildi. (Foto: Kümbet Yaylası/Giresun)
Hakkari Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı ve Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi araştırma ekibi, Karadeniz bölgesinde endemik yeni bir çekirge cinsi keşfetti. Yayımlanan makale ile bilim dünyasına tanıtılan yeni cins 3 ilin yüksek kesimlerinde yaşıyor.

Trabzon, Giresun ve Gümüşhane'de


Hakkari Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı ve Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezinden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sait Taylan’ın da aralarında bulunduğu araştırma ekibi, endemik yeni bir çekirge cinsi tanımladı.
"Salmanihippus"
adıyla tanımlanan yeni cinsin
Trabzon, Giresun
ve
Gümüşhane
illerinin dağlık ve yüksek kesimlerinde yayılış gösterdiği belirlendi.

Morfometri, biyoakustik ve genetik analizlerin yapıldığı çalışmada, keşfedilen bu yeni cinse çekirgeler alanında özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde araştırmalar yapan merhum Prof. Dr. Selahattin Salman’ın soyadı verildi.


Araştırma ekibinde Prof. Dr. Mehmet Sait Taylan’ın yanı sıra Prof. Dr. Abbas Mol (Aksaray Üniversitesi), Prof. Dr. Deniz Şirin ve Doç. Dr. Sertaç Atalay (Namık Kemal Üniversitesi) ile Prof. Dr. Sarp Kaya (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi) yer aldı.


"Anadolu'da biyoçeşitlilik yüksek"


Prof. Dr. Taylan, Anadolu’nun son buzul döngülerinde önemli bir sığınak olduğunu ve bu nedenle biyoçeşitliliğinin yüksek olduğunu, yapılacak yeni çalışmalarla birçok yeni taksonun bilim dünyasına kazandırılabileceğini belirtti.


Keşfedilen yeni cins, SCI-Expanded kategorisinde yer alan
"Zootaxa"
dergisinde yayımlanan "Anatolia’s Hidden Orthopteran Lineage: Discovery of Salmanihippus gen. nov. via Integrative Taxonomy" başlıklı makale ile bilim dünyasına tanıtıldı.

