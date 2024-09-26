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Milyarlarca liralık vurguna yapay zeka röntgeni: Devreye girdi usulsüzlüğü tek tek tespit edecek

Milyarlarca liralık vurguna yapay zeka röntgeni: Devreye girdi usulsüzlüğü tek tek tespit edecek

Seda Ekinci
11:0726/09/2024, Perşembe
G: 26/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Yapay zeka devreye girdi: Şüheli işlemler tek tek tespit edilecek
Yapay zeka devreye girdi: Şüheli işlemler tek tek tespit edilecek

SGK, hayali teşhis ve tedavilerle devleti zarara uğratan vurguncuların peşinde. Kadın hastaya erkek hastalığı, erkek hastaya kadın hastalığı testine kadar sağlık sektöründe yapılan tüm yolsuzluklar artık tek tek tespit edilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 'Dijital Dönüşüm' kapsamında TUBİTAK desteği ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bilişim sistemlerinde yapay zekayı devreye soktu. Daha önce şüpheli durumlarda veya tesadüfi örnekleme ile bulunabilen usulsüzlükler, yapay zeka sayesinde ayrıntılı tarama ile anında tespit ediliyor. Yapay zekanın SGK sistemine dahil olmasının ardından şu ana kadar yapılan çalışmalar, önlenebilecek yolsuzlukların karşılığının ilk etapta 3 ila 4 milyar TL'yi bulacağını gösterdi.

SGK, hayali teşhis ve tedavilerle devleti zarara uğratanlar için düğmeye bastı.
TÜBİTAK'ın kurduğu yapay zeka sistemiyle şüpheli işlemler tek tek ortaya çıkarılıyor.

'Dijital Dönüşüm' kapsamında SGK sistemine kurulan yapay zeka, hastalar üzerinden yapılan sahte işlemleri anında tespit ediyor.

Yapay zeka devreye girdi: Şüpheli işlemler tek tek çıkarılıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 'Dijital Dönüşüm' kapsamında TUBİTAK desteği ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bilişim sistemlerinde yapay zekayı devreye soktu.
Devleti yıllardır zarara uğratan sahte işlemlerle ilgili sağlık faturaları artık yapay zekadan dönüyor.
Daha önce şüpheli durumlarda veya tesadüfi örnekleme ile bulunabilen usulsüzlükler, yapay zeka sayesinde ayrıntılı tarama ile anında tespit ediliyor. Yapay zeka SGK sistemine girilen ameliyattan, basit bir kan testine kadar her veriyi tarıyor.
Yapılan işlemi hastanın hastalık geçmişi, cinsiyeti ve yaşı gibi verilerle eşleştiriyor.
Şüpheli işlemler tek tek çıkarılıyor.

Erkek hastaya kadın hastalığı testi

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre; sistemde yapılan taramalarda
kadın hastalara erkeklere özgü hastalıklarla ilgili, erkek hastalara da kadın hastalıkları ile ilgili tıbbi hizmet faturaları kesildiği
tespit edildi.

Yapay zeka bazı hastalara da tedavisi için geldiği hastalığın dışında hastalıklarla ilgili testler ve tedavilere ilişkin faturalar kesildiğini belirledi.


İç hastalıkları ile ilgili bir şikayetle gelen hastaya cilt, hatta göz hastalıkları ile ilgili testler bile yapılmış.

Milyarlarca lira kurtarılacak

Yapay zekanın SGK sistemine dahil olmasının ardından şu ana kadar yapılan çalışmalar, önlenebilecek yolsuzlukların karşılığının ilk etapta 3 ila 4 milyar TL'yi bulacağını gösterdi.

10 milyar talebe cevap

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 'Dijital Dönüşüm' ile anlık olarak 400 bin aylık yaklaşık 10 milyar talebe cevap verebilen bir bilişim altyapısı kurdu. Dijitalleşme sayesinde katma değeri yüksek hizmetler dijitalleştirildi, belge sayıları azaltılmış, zaman ve paradan tasarruf sağlandı. SGK, CO-PİLOT Uygulaması ile kayıp, kaçak, suiistimal, risk odaklı denetim amaçlıyor.

TÜBİTAK yapay zekâ ekosistemine imza attı

TÜBİTAK’ın 2023 Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı kapsamında desteklenen projeler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır ile TÜBİTAK Başkanı Mandal’ın katıldığı törende tanıtıldı.


TÜBİTAK'ın 2023'teki 1711 Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı sonucunda 17 proje desteklendi.
Bu projeler, yapay zekâ alanında önemli çözümler geliştirecek ve sektörlere fayda sağlayacak.
17 proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın katıldığı törende tanıtıldı.

“Yapay Zekâ Ekosistem Çağrımız tüm paydaşlar için önemli kazanımlar sağlayacak”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, törendeki konuşmasında
“Yapay zekâ alanında, millî ürün ve çözümlerin oluşturulma sürecinde rol alan tüm aktörleri, aktif bir iş birliği modeliyle desteklediğimiz Yapay Zekâ Ekosistem Çağrımızın tüm paydaşlar için önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyorum.
dedi.

“Yapay zekâ gelişim çalışmaları, toplumlar nezdinde doğrudan sorumlu olan devlet ve akademik yapılar yerine, daha çok kâr odaklı şirketler tarafından yürütülmekte.”
vurgusu yapan Kacır,
“Bazı ülkelerin, yeni bir üstünlük hatta hegemonya yarışı olarak değerlendirdiği bu sektörde, geliştiricileri ve uygulayıcıları etik, şeffaflık ve güvenlik gibi konularda sınırlandırıcı bir küresel mutabakat sağlanamamış vaziyette. Bu nedenle yapay zekânın yarattığı değişimi yönetmek, insanlık yararına neticeler elde etmek ve yapay zekâdan değer üretmek, kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefindeki Türkiye için bir tercihten öte zorunluluktur.”
değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Kacır,
“Bu amaçla, "müreffeh bir Türkiye için çevik ve sürdürülebilir yapay zekâ ekosistemiyle küresel ölçekte değer üretmek" vizyonuyla Ulusal Yapay Zekâ Stratejimizi kamuoyu ile paylaştık. Yenilikçi teknoloji alanlarında ihtiyaç duyulan ve özel uzmanlıklara sahip araştırma altyapısının oluşturulmasını, çalışmalarımızın odağına aldık. Yapay zekâ ekosistemini harekete geçirmek üzere, akademik araştırmalar ve sanayinin ihtiyaçları arasında araştırma departmanları, yetkinlik merkezleri ve birlikte geliştirme laboratuvarlarıyla adeta bir köprü görevi üstlenen Yapay Zekâ Enstitüsü’nü TÜBİTAK bünyesinde kurduk. TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında son 21 yılda nitelikli insan gücümüzü arttırmak için 3 bin 700’den fazla proje ve 1.300’den fazla kişiye 6,7 milyar lira destek verdik.”
hatırlatmasında bulundu.

Türkiye yeni 'babayiğitlerini' arıyor: Ulusal siber güvenlik için acilen yapay zeka konusunda platform kurulmalı

Yeni Şafak Yazarı Ersin Çelik, terör devleti İsrail'in Lübnan'da mobil cihazları patlatıldığı siber saldırılara ilişkin tvnet canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Asıl tehlikenin cep telefonlarının pili değil, sosyal medyaya bağımlı olmuş halk olduğunu vurgulayan Çelik, "Cep telefonları patlamayabilir ama bir bildirimle insanları toplu olarak bir bombanın yanına götürecek bir araca dönüştürülüyor. Bizim buna bakmamız gerekiyor." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otomobil üretiminde 'babayiğitleri' çağırdığı gibi yeni bir atılıma gerek olduğunu belirten Çelik, "Asıl yatırım yapılması gereken alan yapay zeka. Türkiye'nin teknoloji şirketleri bir araya gelip yapay zeka konusunda acilen bir platform kurmaları gerekiyor." diye konuştu.


#Bilim
#yapay zeka
#TÜBİTAK

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