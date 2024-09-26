Milyarlarca liralık vurguna yapay zeka röntgeni: Devreye girdi usulsüzlüğü tek tek tespit edecek

SGK, hayali teşhis ve tedavilerle devleti zarara uğratan vurguncuların peşinde. Kadın hastaya erkek hastalığı, erkek hastaya kadın hastalığı testine kadar sağlık sektöründe yapılan tüm yolsuzluklar artık tek tek tespit edilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 'Dijital Dönüşüm' kapsamında TUBİTAK desteği ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bilişim sistemlerinde yapay zekayı devreye soktu. Daha önce şüpheli durumlarda veya tesadüfi örnekleme ile bulunabilen usulsüzlükler, yapay zeka sayesinde ayrıntılı tarama ile anında tespit ediliyor. Yapay zekanın SGK sistemine dahil olmasının ardından şu ana kadar yapılan çalışmalar, önlenebilecek yolsuzlukların karşılığının ilk etapta 3 ila 4 milyar TL'yi bulacağını gösterdi.
Yapay zeka devreye girdi: Şüpheli işlemler tek tek çıkarılıyor
Erkek hastaya kadın hastalığı testi
Yapay zeka bazı hastalara da tedavisi için geldiği hastalığın dışında hastalıklarla ilgili testler ve tedavilere ilişkin faturalar kesildiğini belirledi.
Milyarlarca lira kurtarılacak
Yapay zekanın SGK sistemine dahil olmasının ardından şu ana kadar yapılan çalışmalar, önlenebilecek yolsuzlukların karşılığının ilk etapta 3 ila 4 milyar TL'yi bulacağını gösterdi.
10 milyar talebe cevap
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 'Dijital Dönüşüm' ile anlık olarak 400 bin aylık yaklaşık 10 milyar talebe cevap verebilen bir bilişim altyapısı kurdu. Dijitalleşme sayesinde katma değeri yüksek hizmetler dijitalleştirildi, belge sayıları azaltılmış, zaman ve paradan tasarruf sağlandı. SGK, CO-PİLOT Uygulaması ile kayıp, kaçak, suiistimal, risk odaklı denetim amaçlıyor.
TÜBİTAK yapay zekâ ekosistemine imza attı
TÜBİTAK’ın 2023 Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı kapsamında desteklenen projeler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır ile TÜBİTAK Başkanı Mandal’ın katıldığı törende tanıtıldı.