Milyarlarca liralık vurguna yapay zeka röntgeni: Devreye girdi usulsüzlüğü tek tek tespit edecek

“Bu amaçla, "müreffeh bir Türkiye için çevik ve sürdürülebilir yapay zekâ ekosistemiyle küresel ölçekte değer üretmek" vizyonuyla Ulusal Yapay Zekâ Stratejimizi kamuoyu ile paylaştık. Yenilikçi teknoloji alanlarında ihtiyaç duyulan ve özel uzmanlıklara sahip araştırma altyapısının oluşturulmasını, çalışmalarımızın odağına aldık. Yapay zekâ ekosistemini harekete geçirmek üzere, akademik araştırmalar ve sanayinin ihtiyaçları arasında araştırma departmanları, yetkinlik merkezleri ve birlikte geliştirme laboratuvarlarıyla adeta bir köprü görevi üstlenen Yapay Zekâ Enstitüsü’nü TÜBİTAK bünyesinde kurduk. TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında son 21 yılda nitelikli insan gücümüzü arttırmak için 3 bin 700’den fazla proje ve 1.300’den fazla kişiye 6,7 milyar lira destek verdik.”