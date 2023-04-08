NASA’dan dikkat çeken keşif: 20 milyon güneş ağırlığında görünmez canavar

NASA- Kara delik
Ayrıca ardında daha önce hiç görülmemiş bir şekilde 200 bin ışıkyılı uzunluğunda Samanyolu galaksisinin iki katı çapında yeni doğmuş yıldızlardan oluşan bir "iz" bıraktığı aktarıldı. Kara deliğin “muhtemelen 3 büyük kara delik arasındaki nadir, tuhaf bir galaktik bilardo oyununun sonucu” olarak ortaya çıktığı kaydedildi. Kara deliğin önündeki yıldızları yutmaya zaman ayıramayacak kadar hızlı ilerlediği, bunları önüne katarak dar bir koridor boyunca yeni yıldız oluşumlarına yol açtığı ifade edilirken, daha önce hiç böyle bir şey görülmediğine dikkat çekildi.