Teknoloji Online alışverişe aldatmaca ayarı Görselden farklı gelen ürüne ağır ceza yolda
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Online alışverişe aldatmaca ayarı: Görselden farklı gelen ürüne ağır ceza yolda

E-ticarette en çok şikayet edilen ve dava konusu olan ürünün görseldekiyle aynı olmaması ile ürünün ayıplı çıkmasına karşı ceza geliyor. Vatandaşı aldatan ve sözleşmeye uymayan satıcılarla ilgili düzenleme üzerinde çalışılırken, hukuki süreçlerin de kısaltılması planlanıyor. E-ticaret platformlarının sorumluluk alanları da yeniden düzenlenecek.

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Osman Özgan Yeni Şafak
Online alışverişe aldatmaca ayarı: Görselden farklı gelen ürüne ağır ceza yolda
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Salgınla birlikte daha da artan internet alışverişiyle ilgili tüketicilerden gelen şikayet ve dava konusu olan alanlarla ilgili e-ticaret kanununda yapılması planlanan değişiklik için yeni bir çalışma başlatıldı.

ALO 175 ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

  • AK Parti ve Ticaret Bakanlığı, bu alandaki eksik ve hatalı uygulamaları masaya yatırdı. Bu kapsamda, “Alo 175 Tüketici Danışma Hattı”na konuyla ilgili gelen şikayetler de değerlendirildi. Tüketicilerin en fazla satın alınan ürünün görseldekiyle aynı olmaması ve tanıtıcı reklamlarda yapılan aldatmalar, ürünün ayıplı çıkması, teslimatta gecikmelerin olması gibi şikayetleri gündeme getirdiği tespit edildi.

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ALDATANA YAPTIRIM

Gelen şikayet, öneri ve beklentiler doğrultusunda bir rapor hazırlanırken, bu alanlara ilişkin tüketicileri koruyacak yeni bazı düzenlemeler yapılması kararlaştırıldı. Edinilen bilgilere göre, internet üzerinden satış yapan firma ya da kişilerin sorumluluk alanlarının belirlenmesine yönelik adımlar atılacak. Yine sözleşmeye aykırı davranan satıcılar için yaptırımların getirilmesi gündemde. Tüketicilerin daha fazla mağdur olmaması için dava süreçlerini kısaltacak ve denetimleri artıracak bazı düzenlemelerin de yapılması planlanıyor.

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SAĞLAYICILARA YENİ SORUMLULUK

  • Ayrıca internet alışverişini de kapsayan Tüketici Kanunu’nda düzenlenen ‘mesafeli sözleşmeler’le ilgili de aracı hizmet sağlayıcılarının sorumluluk alanlarının da yeniden düzenlenmesi planlanıyor. Buna göre, sağlayıcılar, tüketicilerin talep ve bildirimlerini iletebilmelerine ve takip edebilmelerine elverişli bir sistemi kurmak ve kesintisiz olarak açık tutmakla yükümlü olacak. Tüketiciye ön bilgilendirmenin yapılması, teyidi ve ispatı ile bu hususlarla reklamlarında yer alan bilgilerin uyumlu olmasından ve ispatından sorumlu olacak. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren düzenlemeler, teklifle TBMM’ye sevk edilecek.

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Esnafı da koruyacak

Çeşitliliğin her geçen gün arttığı e-ticarete karşı küçük esnafı ve dükkan sahiplerini koruyacak adımların atılması konusu da şikayetlerin başında geliyor. Kaynaklar, “Bu konuda da çok fazla şikayet alıyoruz. Hem esnafı koruyacak hem de internet üzerinden yapılan satışlara bir düzenleme getirecek çalışma üzerindeyiz” dedi.

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