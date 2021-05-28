Samsung Galaxy S21 için yeni güvenlik güncellemesi yayınlandı

Samsung, Android akıllı telefonlar söz konusu olduğunda güvenlik konusunda ek güncellemeler sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Galaxy S10 ailesi için yeni bir paket yayınlayan Güney Koreli şirket, şimdi ise Galaxy S21'deki problemleri ortadan kaldırıyor.

Normal şartlarda ilk etapta hayata geçirilen güncellemenin önümüzdeki süreçte çok daha geniş bir alana yayılması bekleniyor. Galaxy S21 ailesi için Haziran güncellemesi farklı isimlerle anılıyor. Doğrudan düz Galaxy S21 modeli G991NKSU3AUE8, Galaxy S21 Plus G996NKSU3AUE8 ve Galaxy S21 Ultra G998NKSU3AUE8 şeklinde isimlerle anılıyor.

Güncelleme nasıl yüklenir?

Samsung Galaxy S21 için sunulan Haziran güncellemesi Ayarlar / Yazılım Güncelleme bölümünden kontrol edilebiliyor. Ama güncellemenin kademeli olarak sunulduğunu unutmamak gerekiyor.

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TEKNOLOJİ Samsung Galaxy S10 serisi için yeni güncelleme yayınlandı