Teknoloji Samsung Galaxy S21 için yeni güvenlik güncellemesi yayınlandı
İNTERNET

Samsung Galaxy S21 için yeni güvenlik güncellemesi yayınlandı

Samsung, Galaxy S21'de karşılaşılan çeşitli problemleri ortadan kaldırmak için yeni bir güncelleme daha yayınladı. Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra modellerini kapsayan yeni paket, Ayarlar / Yazılım Güncelleme üzerinden kontrol edilip yüklenebiliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Samsung Galaxy S21 için yeni güvenlik güncellemesi yayınlandı
Samsung

Samsung, Android akıllı telefonlar söz konusu olduğunda güvenlik konusunda ek güncellemeler sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Galaxy S10 ailesi için yeni bir paket yayınlayan Güney Koreli şirket, şimdi ise Galaxy S21'deki problemleri ortadan kaldırıyor.

Normal şartlarda ilk etapta hayata geçirilen güncellemenin önümüzdeki süreçte çok daha geniş bir alana yayılması bekleniyor. Galaxy S21 ailesi için Haziran güncellemesi farklı isimlerle anılıyor. Doğrudan düz Galaxy S21 modeli G991NKSU3AUE8, Galaxy S21 Plus G996NKSU3AUE8 ve Galaxy S21 Ultra G998NKSU3AUE8 şeklinde isimlerle anılıyor.

Güncelleme nasıl yüklenir?

Samsung Galaxy S21 için sunulan Haziran güncellemesi Ayarlar / Yazılım Güncelleme bölümünden kontrol edilebiliyor. Ama güncellemenin kademeli olarak sunulduğunu unutmamak gerekiyor.

Samsung Galaxy S10 serisi için yeni güncelleme yayınlandı
TEKNOLOJİ
Samsung Galaxy S10 serisi için yeni güncelleme yayınlandı

Samsung daha fazla cihaz için S Pen desteği getiriyor
TEKNOLOJİ
Samsung daha fazla cihaz için S Pen desteği getiriyor
Abone Ol Google News
Sürücülerin korkulurüyası sona erecek

Sürücülerin korkulu
rüyası sona erecek

1,5 saatlik mesafe 25 dakikaya kadar inecek.
Kuvvetli yağış uyarısı

Kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden 4 bölgeyi uyardı.
Taksim Camii açılıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışa katılmak üzere Taksim Camii'nde.

​Yerlisi üretilince indirim dahi teklif ettiler.

​Özellikle üç büyükşehirde ciddi talep var.

​Merkez Bankası'ndan finansal istikrar raporu

​Son kez uzatılmıştı: Uygulama 30 Haziran'da başlıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.