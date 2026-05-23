Samsung’un yeni katlanabilir telefonlarında fiyat sürprizi

Samsung’un yeni nesil katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Flip 8 için fiyat artışı iddiası gündeme geldi. Güney Kore kaynaklı sızıntılara göre özellikle yüksek depolama seçeneklerinde daha yüksek fiyat politikası uygulanabilir.

Galaxy Z Fold 8 ve Flip 8 fiyatlarında yeni iddia

Samsung’un temmuz ayı sonunda tanıtılması beklenen yeni katlanabilir telefon modelleri Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Flip 8 hakkında yeni fiyat iddiaları ortaya çıktı. Güney Kore merkezli kaynaklara göre şirket, artan üretim maliyetleri nedeniyle özellikle üst depolama seçeneklerinde fiyat artışına gitmeyi değerlendiriyor.

Sızıntılara göre başlangıç seviyesindeki modellerin mevcut fiyat seviyelerine yakın kalması bekleniyor. Ancak 512 GB ve 1 TB depolama kapasitesine sahip versiyonların daha yüksek fiyatlarla satışa çıkabileceği öne sürülüyor.

Samsung’un bu stratejiyle doğrudan giriş modeline zam yapmak yerine fiyat artışını üst segment modellere yansıtmayı tercih edeceği ifade ediliyor.

Bellek ve çip maliyetleri etkili oldu

Raporda, fiyat artışı ihtimalinin arkasındaki en önemli nedenlerden biri olarak yükselen yarı iletken maliyetleri gösterildi. Özellikle DRAM fiyatlarındaki artış ve yapay zeka teknolojilerine yönelik yoğun talebin sektörde maliyet baskısını artırdığı belirtiliyor.

Öne çıkan detaylar şöyle:

512 GB ve 1 TB modellerin daha pahalı olması bekleniyor

DRAM ve çip maliyetlerinde yükseliş sürüyor

Galaxy Z Fold 8’in büyük tasarım değişiklikleri yerine küçük güncellemelerle geleceği iddia ediliyor

S Pen desteği ve Privacy Display gibi bazı özelliklerin ertelenmiş olabileceği konuşuluyor

İlk sızıntılar, Galaxy Z Fold 8’in mevcut neslin devamı niteliğinde olacağını gösteriyor. Bazı kaynaklar ise ekran kat izi konusunda büyük bir iyileştirme beklenmemesi gerektiğini öne sürüyor.

Tanıtım temmuz sonunda bekleniyor

Samsung’un yeni katlanabilir telefon modellerini temmuz ayı sonunda düzenlemesi beklenen Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacağı ifade ediliyor.

Mevcut iddialara göre temel Galaxy Z Fold 8 modelinin yaklaşık 1999 dolar seviyesinde kalabileceği belirtiliyor. Galaxy Z Flip 8 tarafında ise daha sınırlı bir fiyat artışı beklentisi bulunuyor.