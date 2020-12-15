Şarkı bulma uygulaması Shazam artık bilgisayarda da çalışıyor

Hem Android hem de iOS'ta yıllardır var olan Shazam uygulaması, masaüstü tarafında da ek bir çözüm sunmaya odaklanıyor.

Shazam nedir? Yaklaşık 21 yıl önce kurulan şirket; geliştirdiği mobil uygulama vasıtasıyla dinletilen film, müzik ya da televizyon programlarını tanımlayarak isim ve sanatçı şeklinde karşınıza getiriyor. Ayrıca Apple'ın yaklaşık 3 sene önce 400 milyon dolar karşılığında bu uygulamayı satın aldığını da eklemek gerekiyor.

Shazam uygulaması şu anda Windows'ta desteklenmiyor ama yakın zamanda Windows'a da gelmesi bekleniyor.

Yani aslına bakılırsa herhangi bir şarkıyı kimin söylediğini bulmak istiyorsanız Shazamuygulamasıyla küçük bir tarama yapıp şarkı ve sanatçı ismini öğrenebilirsiniz. Üstelik epey kolay ve hızlı şekilde sonuç veriyor.

Shazam artık mobile ek olarak masaüstü tarafında da yer alıyor. Yazılım şu anda yalnızca macOS ve ChromeOS'ta destekleniyor. Ayrıca yine şimdilik yalnızca Google Chrome, Safari ve Firefox'a destek veriyor. Fakat önümüzdeki süreçte yelpaze genişleyebilir.