|
Teknoloji

Satürn'ün uydusunda bir tuhaflık keşfedildi: Bilim insanları şaşkın

Bilim insanları, Satürn'ün buzla kaplı küçük uydusu Enceladus'ta şaşırtıcı bir keşfe imza attı. Gök cisminin buzlu kabuğunun üzerinde yumuşak ve tüy benzeri malzemeler tespit edildi.

17:55 . 28/01/2023 Cumartesi
Diğer
Enceladus

Enceladus

Satürn'ün buzla kaplı küçük uydusu Enceladus'ta yeni bir keşif yapıldı.

Gök cisminin buzlu kabuğunun üzerinde yumuşak ve tüy benzeri malzemeler tespit edildi. Araştırmacılar bunların kar benzeri parçacıklar olduğunu söylüyor.

YÜZEY BUZ VE KARLA ÖRTÜLÜ

Yaklaşık 500 kilometre çapında küçük ve donmuş bir gök cismi olan Enceladus, büyük bir yeraltı okyanusuna sahip. Öte yandan gök cismi, Güneş'ten çok uzakta yer aldığı için bu okyanusların üstü kalın bir buz tabakasıyla örtülü.

Ancak yeni araştırmaya göre bu okyanusu örten tek tabaka, buz tabakası değil. Cismin yüzeyi aynı zamanda kar benzeri yumuşak parçacıklarla dolu.

Bu parçaların, gök cisminin derinliklerine uzanan devasa buzlu gayzerlerden fışkırdığı düşünülüyor. Buna göre söz konusu fışkırmalar, yüzeyde çok miktarda yumuşak parça biriktirdi.

Gayzerlerden fışkıran daha küçük ve hafif parçacıkların da uzaya fırlatıldığı ve Satürn'ün devasa halkalarına katkıda bulunduğu belirtiliyor.

Hakemli bilimsel dergi Icarus'ta yayımlanan bulgular gök cisminde tahmin edildiğinden daha fazla tektonik aktivite olduğu anlamına geliyor.

KAR DEĞİL REGOLİT

Öte yandan araştırmacılar, bu yumuşak parçaları kar olarak adlandırmak yerine "regolit" diye tanımladı.

ABD'deki Ulusal Hava ve Uzay Müzesi'nden gezegenbilimci Emily Martin, bunlara "bildiğimiz anlamıyla kar denemeyeceğini" belirtti.

Aynı zamanda araştırmanın da başyazarı olan Martin, "Enceladus'un yüzeyinde tespit ettiğimiz malzeme, Dünya'daki karın aksine atmosferden üretilmedi" ifadelerini kullandı

Martin, "Bu parçacıkların yüzeye düşme şekli karı andırıyor. Bence uygun bir benzetme" dedi.

Dünya'daki karla aynı bileşime sahip olmayabilir

Bunun yanı sıra Enceladus'taki yumuşak malzemenin Dünya'daki karla aynı bileşime sahip olmama ihtimali de var.

Futurism'e konuşan Martin, "Bu malzemenin fiziksel özellikleri halen tam olarak anlaşılamadı" dedi.

Gökbilimcilere göreyse Enceladus'taki bu tuhaflıkların daha iyi anlaşılması son derece önemli.

Zira uyduyu kaplayan okyanusta yaşamın oluşması için gereken materyallerin bolca bulunduğu tahmin ediliyor.

Bu da Enceladus'un mikroskobik ölçeklerde de olsa Dünya dışı yaşam barındırabileceği anlamına geliyor.



#Satürn
#Enceladus
#bilim
33 dakika önce
default-profile-img
Satürn'ün uydusunda bir tuhaflık keşfedildi: Bilim insanları şaşkın
İsveç'in NATO üyelik süreci geçici olarak durdu
TÜPRAG Efemçukuru ve Kışladağ altın madenlerinde üretimini sürdürüyor
ÖZET | Ankaragücü-Gaziantep: 0-2
Çekya'da seçim sonuçlandı: Devlet başkanlığını kazanan isim belli oldu
Altınordu evinde 1 puana razı oldu
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.