Sosyal medyada güvenli çıkışla kendini güvenceye al: Kendin çıkarken hesaptan da çık

Yeni Şafak’a konuşan siber güvenlik uzmanı Osman Demircan da ortak alanlarda bilgisayar kullanımında dikkat edilecek hususlar konusunda bir dizi öneride bulundu.

GÜVENLİ ÇIKIŞLA KENDİNİ GÜVENCEYE AL

Buralarda kullanılan cihazlarda oturumun kapatılmamasının çok ciddi risk olduğunu ifade eden Demircan, “İnternet kafeler ve kütüphane gibi ortak kullanım alanlarından ayrılırken mutlaka güvenli çıkış yaparak kendimizi güvence altına almalıyız” dedi.

SOSYLA MEDYA HESAPLARINIZI KAYDETMEYİN

Uzmanlar, Ortak kullanım alanlarındaki cihazları kullanırken dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, Facebook, instagram ve Twitter gibi sosyal medya hesaplarındaki şifrelerini ortak cihazlarda kaydedilmesi durumunda kişisel verilerin çok büyük risk altında kalacağını söyledi.

GÜVENLİ ÇIKIŞ HASSASİYETİ ÖNEMLİ

Artan sosyal medya dolandırıcılığı için kullanıcıların hesaplarından güvenli çıkış yapması gerektiğini ifade eden Demircan,

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“Son zamanlarda sosyal medya hesaplarının çalınıp kötü niyetli kişiler tarafından takip ettiğimiz kişilere mesaj atıp dolandırmaya çalışıyorlar. Bu hesapların çalınması için birçok yöntem var. Bunlardan birisi de ortak alanlarda açık bırakılan kişisel hesaplar ve e postalarda oturumun açık bırakılması.

Kişi, ortak alanlardaki bilgisayarlarda işlem yaptıktan sonra mutlak suretle çıkış yapmalıdır. Eğer sosyal medya hesabınız başka bir kişinin eline geçtiyse ve bu kişi hesabınızla yasadışı bir işlem yapıyorsa, sosyal medya hesabının asıl sahibi siz olduğunuz için dava açılırsa sizin üzerinize kalacaktır. Her ne kadar başka birisi yasadışı bir iş yapmış olsa da suçlusu siz olacaksınız” diye konuştu.

ALIŞVERİŞ YAPARKEN DİKKAT

İnternetten alışveriş yaparken kredi kartı bilgilerinin hassasiyetle kullanılması gerektiğini kaydeden Demircan,

“Alışveriş platformlarında da kullanıcıların yaptığı çok büyük bir hata var. Ortak kullanılan bir bilgisayarda alışveriş yapacakken sitenin bizden istediği iletişim ve kredi kartı bilgilerini verdikten sonra güvenli bir şekilde bu bilgileri temizleyerek kendimizi güvence altına alabiliriz. Aksi takdirde bu bilgilerin temizlenmemesi kötü kişilerin eline geçtiği zaman geri dönüşü olmayan maddi ve manevi zararlara yol açabilir” ifadelerini kullandı.

ORTAK WİFİ TEHLİKELİ

Uzmanlar, ücretsiz internet hizmeti veren kafe ve benzeri yerlerde yapılan işlemlerde kötü niyetli kişilerin verileri kolayca ele geçirebildiğini ve mümkün olmadıkça bu tarz yerlerde internet kullanmamaya özen gösterilmesini istedi.

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