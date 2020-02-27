Teknoloji Sosyal medyada kullandığınız profil fotoğrafı çalındı
İNTERNET

Sosyal medyada kullandığınız profil fotoğrafı çalındı

- ABD'de yüz tanıma teknolojisi sunan Clearview AI şirketinin, polis, kolluk kuvvetleri ve bankaları da içeren müşteri listesi internet korsanları tarafından ele geçirildi- Firma yetkilileri sorunu giderdiklerini, şimdiye kadar internet ortamından 3 milyardan fazla fotoğrafın erişimini engellediklerini belirtti

Haber Merkezi AA
kaynak: microsoft
kaynak: microsoft

ABD'nin önde gelen yüz tanıma teknolojisi firması "Clearview AI", tüm müşteri listesinin bilgisayar korsanları tarafından çalındığını, ancak kısa süre içinde sorunu giderdiklerini açıkladı.

Clearview AI'nın avukatı Tor Ekeland, yaptığı açıklamada, güvenlik konusunun şirketin en büyük önceliği olduğunu belirterek, söz konusu ihlale karşı en hızlı şekilde tedbir aldıklarını belirtti.

Ekeland, "Ne yazık ki veri ihlalleri hayatın bir parçası. Sunucularımıza asla erişilmedi. Şirketin güvenlik prosedürlerini güçlendirmeye devam ediyoruz. Söz konusu güvenlik açığı da engellenmiş durumda.'' ifadelerini kullandı.

Clearview AI, müşterilerine gönderdiği bildirimde, internet korsanlarının polis güçleri, kolluk kuvvetleri ve bankaları da içeren müşteri listesine yetkisiz erişim sağladığına dair bilgilendirmede bulundu.

arşiv

Hackerler 3 milyar fotoğrafa erişti

AA'nın aktardığı habere göre bilinmeyen kişilerin ele geçirdiği görsellerin internette yayılmasını engellemek için harekete geçen teknoloji şirketi, Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube gibi popüler sosyal medya platformlarından fotoğraflar da dahil olmak üzere internetten 3 milyardan fazla görseli çıkardığını bildirdi.

Clearview AI'ın teknolojisinin, yüz tanımlaması için kullanıcıların internet ortamındaki kişisel görsellerinin güvenlik güçleri tarafından kullanılmasına izin vermesi geçen ay tartışmalara yol açmıştı.

Şirketin, internet hesaplarını kapatmaları veya hesaplarını özelleştirmelerine rağmen kullanıcıların fotoğraf ve kişisel bilgilerini kendi bilgi bankasından silmediği açığa çıkmış ve kamuoyu bu duruma tepki göstermişti.

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