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Teknoloji SpaceX, Güney Koreden sonra Arjantinin uydusunu da uzaya gönderdi
BİLİM

SpaceX, Güney Kore'den sonra Arjantin'in uydusunu da uzaya gönderdi

Elon Musk'ın kurduğu SpaceX şirketi birçok ülke ile uzaya uydu gönderme üzerine anlaşmalar yapmaya devam ediyor. Daha önce Güney Kore'ye ait askeri iletişim uydusunu uzaya gönderen şirket şimdi de Arjantin ile iş birliğine gitti. Arjantin için uzaya gönderilen yer gözlem uydusunu doğal afetleri tespit edecek.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Uzay teknolojileri geliştirmesi amacıyla Elon Musk tarafından kurulan SpaceX bu yıl NASA ile yaptığı iş birliğinin benzerlerini Güney Kore ve Arjantin ile gerçekleştirdi.

Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Arjantin'e ait yer gözlem uydusunu uzaya taşıdı.

  • "Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, Arjantin'e ait yer gözlem uydusu "Saocom-1B", SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

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Doğal afetleri tespit edecek

Uydu, daha çok petrol sızıntısı tespiti ve doğal afetlerin etkilerinin hafifletilmesi amacıyla kullanılacak.

Arjantin gözlem uydularının ilki "Saocom-1A", Ekim 2018'de ABD'nin Californiya eyaletindeki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden başarılı şekilde uzaya fırlatılmıştı.

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