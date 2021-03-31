Teknoloji Marsa gönderilecek Starship aracında 4 deneme uçuşu da başarısız oldu
BİLİM

​SpaceX'in Mars'a göndermeyi planladığı Starship aracının 4. deneme uçuşu da başarısız oldu

Mars'a gönderilecek Starship aracında 4. deneme uçuşu da başarısız oldu

ABD'li uzay ve havacılık şirketi SpaceX'in Mars'a göndermeyi planladığı yeni nesil uzay aracı Starship, 4. uçuş denemesinde de başarısız olarak havada infilak etti. Starship, ay ve Mars’a gelecekte yapılacak yolculuklarda insan ve 100 ton kargo taşımak üzere geliştirilen ağır kaldırma roketinin bir dizi prototipinden biriydi.

Haber Merkezi AA
​SpaceXin Marsa göndermeyi planladığı Starship aracının 4. deneme uçuşu da başarısız oldu
​SpaceX'in Mars'a göndermeyi planladığı Starship aracının 4. deneme uçuşu da başarısız oldu

SpaceX'in 4. yüksek irtifa uçuş denemesini gerçekleştirdiği yeni nesil dev uzay aracı Starship'in prototip roketinin, sisli bir havada gerçekleştirilen fırlatılışından bir süre sonra infilak ettiği anlaşılırken parçalarının kilometrelerce alana yayıldığı kaydedildi.

SpaceX'e ait Youtube hesabından fırlatma görüntüleri yayınlanan uzay aracı, çıktığı 10 kilometre yükseklikten fırlatma platformuna dönüş için alçalmaya başladığı sırada iletişimin kesildiği gözlenirken SpaceX sunucusu, kısa süre sonra denemenin başarısız olduğunu anons etti.

SpaceX'in Mars'a göndermeyi planladığı Starship aracının 4. deneme uçuşu da başarısız oldu
SpaceX'in Mars'a göndermeyi planladığı Starship aracının 4. deneme uçuşu da başarısız oldu

5 DAKİKA 49 SANİYE SONRA İNFİLAK ETTİ

Teksas'ın Meksika sınırı yakınındaki deneme platformundan yapılan fırlatmadan 5 dakika 49 saniye sonra infilak eden SN11 adlı uzay aracından önce SpaceX'in yaptığı 3 uçuş denemesi de başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

SpaceX'in Mars'a göndermeyi planladığı Starship aracının 4. deneme uçuşu da başarısız oldu
SpaceX'in Mars'a göndermeyi planladığı Starship aracının 4. deneme uçuşu da başarısız oldu

NEDEN PATLADIĞI BİLİNMİYOR

Uzay şirketinin kurucusu ve CEO'su Elon Musk'ın diğer araçlardan farklı olarak, Mars'a aynı anda onlarca kişi gönderme hayaliyle geliştirdiği dev boyutlu Startship'in neden patladığı henüz bilinmezken SpaceX mühendisi John Insprucker, roketin uçuş testinin Youtube yayını videosunda, "Araçtaki tüm verileri kaybetmiş görünüyoruz. Ne olduğunu takımdan öğrenmemiz gerekecek." ifadelerini kullandı.

  • Starship, ay ve Mars’a gelecekte yapılacak yolculuklarda insan ve 100 ton kargo taşımak üzere geliştirilen ağır kaldırma roketinin bir dizi prototipinden biriydi.

SpaceX'in Mars aracı deneme uçuşu sonrası yerde infilak etti
TEKNOLOJİ
SpaceX'in Mars aracı deneme uçuşu sonrası yerde infilak etti

SpaceX'in uzay aracı inişten sonra patladı
OYNAT 00:46
SpaceX'in uzay aracı inişten sonra patladı
Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX'in Mars'a göndermeyi planladığı uzay aracı 'Starship' yüksek irtifa uçuş denemesini gerçekleştirdi.

ABD'nin Teksas eyaletinin Meksika sınırına yakın bölgede gerçekleşen uçuş denemesi, Fırlatma platformuna dikey inmeyi başaran uzay aracı Starship, daha sonra infilak etti. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Abone Ol Google News
İstanbul için kritik uyarı!

İstanbul için kritik uyarı!

​Sabah saatlerinden itibaren şiddetini arttıracak.
TVNET yılın en iyisi seçildi

TVNET yılın en iyisi seçildi

Güncel haber dalında başarı ödülüne layık görüldü.
Her binayabir kimlik geliyor

​Depreme dayanıksız ise kiraya verilemeyecek.
Provokatör yakalandı

Provokatör yakalandı

Bakan Soylu 'Türk polisine koskoca bir alkış' deyip duyurdu..
Denizli'de acı olay

Denizli'de acı olay

​Üzerine beton rögar çemberi düşen çocuk hayatını kaybetti.
Dördüncüsü de<br>başarısız oldu

Dördüncüsü de
başarısız oldu

​Fırlatmadan 5 dakika 49 saniye sonra infilak etti.
Türkiye'ye<br>övgü dolu sözler

Türkiye'ye
övgü dolu sözler

​BM ve AB'den övgü var destek yok.
Devlet <br>desteğiyle kurdu

Devlet
desteğiyle kurdu

Şimdi Türkiye'nin her yerine gönderiyor.
Koronayı takmadı<br>darbeden korktu

Koronayı takmadı
darbeden korktu

​Brezilya'da Kuvvet Komutanları görevden alındı.
Katliamdan<br>keyif alıyor

Katliamdan
keyif alıyor

​Sivillere yönelik saldırılara katılan komutandan skandal açıklama.
4 dakikada yetiştiler

4 dakikada yetiştiler

​Yeni Şafak muhabiri KADES'i test etti.
DHKP-C komada

DHKP-C komada

Yönetici kadrosu tutuklanan terör örgütüne yeni bir darbe daha vuruldu.
Biden'a sözde <br>soykırım uyarısı

Biden'a sözde
soykırım uyarısı

​Ankara, arka kapı diplomasisini hızlandırdı.
Güney Kıbrıs'a çıkarma

Güney Kıbrıs'a çıkarma

​İsrail, Doğu Akdeniz'de sınırları dışındaki en büyük tatbikata hazırlanıyor.
Bahar temizliği

Bahar temizliği

​Eren-12 Güleşli Operasyonu başlatıldı.
Çarklar hızlandı

Çarklar hızlandı

​Türkiye, üretimde güçlü konumunu sürdürürken dev tesis açılışları art arda geldi.
ABD’de eşbaşkanlık dönemi

ABD’de eşbaşkanlık dönemi

​Biden'ın gündemden düşmeyen demans rahatsızlığı yönetim şemasına da yansıdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.